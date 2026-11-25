Необычные акции, в том числе с применением искусственного интеллекта, откровенные истории бывших наркозависимых и ярмарки увлечений для подростков – такими способами полиция региона меняет подходы к профилактике правонарушений. В центре этой работы не только современные технологии, но и живой разговор с людьми, особенно с молодежью.

Фото ДП СКО

Предупредить преступление, а не ждать, пока оно произойдет, убедить человека задуматься о последствиях раньше, чем он совершит роковую ошибку, найти общий язык с подростком, который пока не определился, чем заполнить свободное время, – именно на таких принципах строится сегодня профилактическая работа департамента полиции Северо-Казахстанской области в рамках концепции «Закон и Порядок». Для этого стражи порядка используют не только привычные методы. В их арсенале появляются искусственный интеллект, цифровые инструменты, социальное партнерство и нестандартные форматы общения.

Одной из самых заметных новинок стал наземный беспилотный аппарат с искусственным интеллектом – четвероногий робот, которого уже начали использовать полицейские. Его первое публичное появление в торгово-развлекательном центре Dostyq Mall в Петропавловске вызвало настоящий ажиотаж. Особенно обрадовалась необычному гостю детвора.

За его эффектной внешностью скрывается вполне серьезный функционал. Оснащенный лидарами и системой кругового обзора, робопес способен ориен­тироваться в людском потоке, фиксировать лица и сверять их с базами данных разыскиваемых преступников и пропавших без вести. С помощью громкоговорителя он может обращаться к посетителям, в частности, предупреждать об угрозах интернет-мошенничества. В перспективе аппарат предполагается использовать и в опасных для человека зонах, а при дополнительном оснащении газоанализатором – для обнаружения запрещенных веществ.

Как отметил заместитель начальника департамента полиции СКО Дархан Наурызбаев, робот особенно полезен там, где применение обычного беспилотника затруднено или невозможно. Две аккумуляторные батареи обеспечивают ему полный рабочий день. Так техно­логии становятся не просто эффектной новинкой, а дополнительным инструментом обеспечения безопасности.

Впрочем, не всякая профилактика нуждается в искусственном интеллекте. Иногда достаточно обычного стаканчика кофе.

В Петропавловске полиция совместно с предпринимателями запустила проект, в рамках которого в городских заведениях появились брендированные стаканчики с напоминаниями о правилах дорожного движения и QR-кодами. Перейдя по ним, посетители могут посмотреть короткие видеоролики о необходимости пристегиваться ремнями безопасности, использовать детские кресла и уважать других участников движения. Всего 5 тыс. «профилактических» стаканчиков были изготовлены за счет бизнес-партнеров, без привлечения бюджетных средств.

Другой подход – воздействовать не столько на привычки, сколько на сознание. Например, одним из самых сильных моментов форума «Профилактика и борьба с наркоманией и наркобизнесом», состоявшегося в Высшем строительно-экономическом колледже, стала встреча студентов с 37-летним осужденным, которого представили под именем Михаил. Впервые нар­котики он попробовал 20 лет назад. За этим последовали неоднократные судимости за хранение и сбыт и принудительное лечение.

Многие из тех, с кем он когда-то начинал, уже умерли. Сам Михаил признается, что выжил во многом благодаря заключению и лечению, пройденному в местах лишения свободы. Сейчас он отбывает очередной срок, впереди еще девять лет. На встречу с молодежью Михаил пришел добровольно, и это, пожалуй, тот случай, когда личный опыт звучит убедительнее десятков предупреждающих плакатов.

Но бороться с подростковой преступностью можно и иначе, предлагая молодым людям альтернативу улице и безделью. Такую задачу поставили организаторы первой городской Ярмарки возможностей, прошедшей во Дворце школьников Петропавловска. Около 150 учащихся из 15 школ познакомились с бесплатными кружками и секциями, узнали о занятиях робототехникой, спортом и творчеством.

Инициатором нового профилактического формата выступил начальник управления полиции города Серик Альжанов. Руководители объединений не просто рассказывали о своих направлениях, но и приглашали ребят попробовать себя в разных занятиях. Результат оказался вполне конкретным: около 40 подростков записались в кружки и секции уже во время встречи.

Заинтересовать молодежь службой в органах внутренних дел можно в специализированных классах «Жас сақшы». В райо­не Магжана Жумабаева такие классы открылись в Булаево, Возвышенке и Каракоге. В них числятся 48 восьмиклассников. Помимо школьной программы ребята изучают основы права, занимаются физической подготовкой, встречаются с действующими сотрудниками и ветеранами полиции.

Юные стражи порядка побывали в Петропавловске, посетили областной краеведческий музей и департамент полиции, увидели церемонию награж­дения сотрудников и ветеранов. Для школьников это была возможность не только познакомиться с историей и традициями ведомства, но и почувствовать себя частью большого профессионального сообщест­ва. Обучение в классах «Жас сақшы» даст ребятам преи­мущество при поступлении в вузы МВД Казахстана.

Робот, который патрулирует торговый центр, кофейный стаканчик с QR-кодом, откровенный разговор о наркотичес­кой зависимости, бесплатные секции и первые шаги школьников к будущей профессии... На первый взгляд, эти инициа­тивы мало похожи друг на друга, но все они объединены одной идеей: правопорядок начинается задолго до встречи с полицейским. Именно в этом заключается главный смысл концепции «Закон и Порядок»: не только требовать соблюдения закона, но и формировать культуру ответственности, когда человек сам понимает, почему так важно соблюдать закон.