Свежий выпуск Помогут волонтеры Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

89-летняя Валентина Харитоновна Герман с радостью приняла помощь ребят, ведь сегодня труженица тыла проживает одна. Она рассказала им, как в войну, не зная устали, помогала одной из отступающих войсковых частей, спасла жизни 54 солдат, нуждавшихся в медицинской помощи. За это Валентина Харитоновна была награждена орденом Красной Звезды.

Затем ребята навестили 91-летнего Валентина Малахова. В войну он был связистом, награжден орденами Славы I и II степени. Валентин Иванович был трижды ранен и впоследствии остался инвалидом.

Побывав в семье Бермаганбетовых, ребята узнали, что во время Великой Отечественной войны глава семейства Рустем Габбасович работал журналистом в газете «Кокшетауская правда», а его супруга Хами Хасеновна была партийным работником. В ходе проведенной акции волонтеры навестили и помогли по хозяйству пяти ветеранским семьям. Ребята накололи пожилым людям дрова, очистили дворы от снега, помогли им и в других домашних делах.

– Мы знаем, что эти люди нуждаются не только в уходе, лечении и улучшении жизненных условий, но и в простом человеческом внимании, – делится своими впечатлениями от встреч с ветеранами волонтер Алма Мусагожина. – Будучи непосредственными участниками и свидетелями того сурового времени, наши герои поведали нам свои истории и о том, какое мужество проявляли на поле битвы ради мирной жизни будущих поколений. Мы глубоко прониклись рассказами ветеранов, и то, что услышали от них, не пройдет для нас бесследно, останется в наших сердцах. Такие встречи воспитывают в ребятах патриотизм, уважительное отношение к представителям старшего поколения, пробуждают чувство милосердия и желание быть полезным людям преклонного возраста.



