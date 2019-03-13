​Помощь будет адресной

В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению социально уязвимых слоев населения доступным жильем на эти средства в Актобе, Алгинском, Хобдинском, Мугалжарском, Байганинском и Шалкарском районах будут построены жилые дома общей площадью 23 тыс. кв. м, или 335 квартир. 60% жилья получат многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, матери-одиночки.

По словам руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлана Иманалина, также в текущем году для социально уязвимых семей будет завершено строительство арендного жилья без права выкупа общей площадью 22,9 тыс. кв. м, или 377 квартир. Проект реализуется в рамках программы «Нұрлы жер» в Мартукском, Хромтауском районах и Актобе за счет средств республиканского бюджета. На эти цели предусмотрено 1,5 млрд тенге.

В свою очередь по программе «Бақытты отбасы» продолжится выдача жилищных сертификатов малообеспеченным семьям для субсидирования первоначального взноса по кредитным жилищным займам. В виде жилищных сертификатов помощь будет оказана на общую сумму 200 млн тенге. В настоящее время в микрорайоне «Нұр Ақтөбе» ведется строительство 27 кредитных жилых домов для граждан социально уязвимых категорий. Общая площадь превышает 86 тыс. кв. м.

Наряду с этим в текущем году за счет местных бюджетов будет сдано в эксплуатацию аренд­ное жилье общей площадью 5 тыс. кв. м (60 квартир) в Хобдинском, Мугалжарском и Уилском районах.

Стоит отметить, что в рамках программы «Нұрлы жер» по итогам 2018 года по области введено в эксплуатацию 908,6 тыс. кв. м жилья, или около 8 тыс. квартир. Только на строительство аренд­ного жилья без права выкупа, в том числе для социально уязвимых групп населения, было нап­равлено 1,4 млрд тенге.

В регионе также принимаются меры по реализации инициативы Главы государства о новом порядке оказания адресной социальной помощи малообеспеченным и многодетным семьям, что, безусловно, положительно скажется на повышении благосостояния населения. В результате намечено охватить адресной соцпомощью около 30 тыс. актюбинцев.

Кроме того, для поддержки малообеспеченных семей из рес­публиканского бюджета пре­дусматривается дополнительное выделение 3,6 млрд тенге.

Как отметил руководитель управления координации занятости и социальных программ области Кайрат Утаров, в Актобе и районах ведется работа по формированию индивидуальной социальной карты малоимущих и многодетных семей. Будут проанализированы положение каждой семьи, ее социальный статус, условия жизни, а также потребности.

Многодетным семьям, проживающим на селе, будут выдаваться безвозвратные гранты в размере 500 тыс. тенге для создания семейного бизнеса. В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на микрокредитование сельчан намечено направить 3,9 млрд тенге, горожан – 1,1 млрд тенге.