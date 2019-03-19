Во вступительном слове заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров остановился на ходе реализации задач, пос­тавленных Главой государства, и напомнил, что во время недавних поездок по регионам сенаторы на встречах с населением разъяс­нили вопросы, связанные с наз­начением социальных пособий многодетным матерям и малообеспеченным семьям.

– Общественность возлагает большие надежды на масштабные социальные инициативы, объявленные Главой государства на очередном съезде партии «Nur Otan». Широкую поддержку граждан получило поручение Президента о начале оказания социальной помощи не с 1 июля, а с 1 апреля, – отметил заместитель председателя Сената.

Вместе с тем он привлек внимание к проблемным вопросам, которые поднимают жители регионов. Социальная помощь должна оказываться именно малообеспеченным и нуждающимся семьям: поддержка не должна порождать у населения иждивенческие настроения и желание перекладывать свои проблемы на плечи государства.

Кроме того, как было отмечено в выступлении, справедливые нарекания вызывают многочисленные бюрократические требования со стороны цент­ров занятости или акиматов на мес­тах. Одно из таких серьезных препятствий – вопрос регист­рации семей, проживающих в окрестностях больших городов, областных центров.

– Где и как могут зарегист­рироваться люди, у которых нет собственного крова? А без такой регист­рации они не смогут получить социальную помощь, – обозначил проблему Бектас Бекназаров.

По его мнению, необходимо использовать современные цифровые базы, что даст возможность избавить население от чрезмерных требований.

Освоение выделенной на социальные цели суммы, превышающей 6,5 млрд долларов, требует большой подготовки. Это должно стать не разовой акцией, а постоянной заботой со стороны всех государственных органов.

Парламент готов законодательно поддержать необходимые меры, направленные на обеспечение достойной жизни граждан страны, резюмировал Бектас Бекназаров.

Министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев рассказал сенаторам о мерах, принимае­мых его ведомством с целью реализации поручений Главы государства.

Предприниматель, руководитель дошкольной академии «Іңкәрім» Фархад Маденов высказал ряд предложений, направленных на повышение доступнос­ти дошкольного образования, прежде всего для нуждающихся граждан. Он предложил на законодательном уровне закрепить государственные льготы детям из малообеспеченных и многодетных семей при получении дошкольного образования.

Подводя итоги мероприятия, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Быр­ганым Айтимова отметила, что высказанные в ходе правительственного часа предложения будут учтены при выработке рекомендаций заинтересованным государственным органам.