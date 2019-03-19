​Помощь будет адресной

455
Илья Русланов

Во вступительном слове заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров остановился на ходе реализации задач, пос­тавленных Главой государства, и напомнил, что во время недавних поездок по регионам сенаторы на встречах с населением разъяс­нили вопросы, связанные с наз­начением социальных пособий многодетным матерям и малообеспеченным семьям.

– Общественность возлагает большие надежды на масштабные социальные инициативы, объявленные Главой государства на очередном съезде партии «Nur Otan». Широкую поддержку граждан получило поручение Президента о начале оказания социальной помощи не с 1 июля, а с 1 апреля, – отметил заместитель председателя Сената.

Вместе с тем он привлек внимание к проблемным вопросам, которые поднимают жители регионов. Социальная помощь должна оказываться именно малообеспеченным и нуждающимся семьям: поддержка не должна порождать у населения иждивенческие настроения и желание перекладывать свои проблемы на плечи государства.

Кроме того, как было отмечено в выступлении, справедливые нарекания вызывают многочисленные бюрократические требования со стороны цент­ров занятости или акиматов на мес­тах. Одно из таких серьезных препятствий – вопрос регист­рации семей, проживающих в окрестностях больших городов, областных центров.

– Где и как могут зарегист­рироваться люди, у которых нет собственного крова? А без такой регист­рации они не смогут получить социальную помощь, – обозначил проблему Бектас Бекназаров.

По его мнению, необходимо использовать современные цифровые базы, что даст возможность избавить население от чрезмерных требований.

Освоение выделенной на социальные цели суммы, превышающей 6,5 млрд долларов, требует большой подготовки. Это должно стать не разовой акцией, а постоянной заботой со стороны всех государственных органов.

Парламент готов законодательно поддержать необходимые меры, направленные на обеспечение достойной жизни граждан страны, резюмировал Бектас Бекназаров.

Министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев рассказал сенаторам о мерах, принимае­мых его ведомством с целью реализации поручений Главы государства.

Предприниматель, руководитель дошкольной академии «Іңкәрім» Фархад Маденов высказал ряд предложений, направленных на повышение доступнос­ти дошкольного образования, прежде всего для нуждающихся граждан. Он предложил на законодательном уровне закрепить государственные льготы детям из малообеспеченных и многодетных семей при получении дошкольного образования.

Подводя итоги мероприятия, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Быр­ганым Айтимова отметила, что высказанные в ходе правительственного часа предложения будут учтены при выработке рекомендаций заинтересованным государственным органам. 

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
И цвет окрашивает слово...
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Наставник «Актобе» покинул пост
Подготовят специалистов-атомщиков
Путевки в Японию
От берега до берега – с верой в себя
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
Предпринимательство показывает положительную динамику
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]