Помощь детям – интернациональна

фото автора

Женская гильдия ООН ежегодно проводит благотворительные базары под девизом «Лучшее будущее – для всех детей». В Вене это мероприятие прошло в AustriaCenterVienna. В двухэтажном павильоне было буквально не протолкнуться – учас­тие в благотворительной ярмарке приняли более 100 стран.

К красочному стенду Казахстана жители и гости Вены проя­вили особенный интерес. Здесь были продемонстрированы войлочная продукция, сувениры, изделия прикладного искусства, открытки, национальные украшения, одежда, музыкальные диски с фольклорными мелодиями и многое другое.

– Мне очень нравится ваша национальная культура, – сказала реставратор из Швейцарии Зита Брей, примеряя казахстанский камзол. – В Интернете я видела фотографии просторов Казахстана! Это ведь такая красота! К тому же ваша страна – это экономически и политичес­ки стабильное государство, поэтому я мечтаю когда-нибудь посетить вашу республику.

В целом, по словам участницы фестиваля Сауле Лукпановой, европейцы с удовольствием приобретают казахстанскую продукцию. Казахстан для многих уже достаточно известен, а сегодня особое внимание – предстоящей в Астане выставке «ЭКСПО-2017­».

Также в программе фестиваля прошли концерт и демонстрация национальных костюмов, участие в которых приняла и казахстанская сторона.

Необходимо отметить, что все средства, полученные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку международных проектов по улучшению положения детей и матерей.