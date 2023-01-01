Помощь еще будет

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Екатерина Бескорсая

Около 240 млн тенге направит ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на компенсацию резко выросших затрат горожан на электричество.

Дело в том, что из-за аварии на ТЭЦ и теплосетях экибастузсцы отапливали свои дома электрообогревателями – во время ЧС потребление электроэнергии выросло в полтора раза.

Чтобы хоть как-то минимизировать последствия для каждой конкретной семьи, горожанам пообещали, что монополист-тепловик – ТОО «Экибастузтеп­лоэнерго» – возьмет на себя эти расходы.

Теперь стало известно, по какой схеме будет проходить компенсация: тепловики обязались перечислить другому монополис­ту – ТОО «Экибастузэнерго» – около 240 млн тенге. Средства зачислят на лицевые счета всех абонентов, а их в городе больше 48 тыс., чтобы перекрыть усредненные расходы каждого за месяц.

Подробности сообщил председатель правления АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» Багдат Орал.

– Последние 2–3 недели мы вели переговоры в части определения суммы, методологии выплат компенсации. Понадобилось время, чтобы выработать справедливый алгоритм. Мы взяли за основу объем месячного потребления электроэнергии в нормальном режиме. Ежемесячно Экибастуз потребляет электроэнергии примерно на 220 миллионов тенге. Поэтому принято решение о перечислении «Экибастузэнерго» 240 миллионов, – сказал он.

Кроме того, Багдат Орал затронул и вопрос ремонта пострадавших квартир – после обхода 5 тыс. из них выяснилось, что 424 нуж­даются в ремонте, в 52 работы уже ведутся.

По его словам, по мере возможности все квартиры приведут в порядок. А что касается возмещения ущерба за технику и мебель, то руководитель АО «ЦАЭК» попросил экибастузцев сохранить все чеки и саму технику, за которую они хотят получить компенсацию. Все обращения рассмотрят комиссионно: компенсацию выплатят, если будет доказано, что поломка произошла из-за того, что в доме разорвало трубы или лопнули батареи.

По данным акима Экибастуза Аяна Бейсекина, сегодня тепло пода­ется во все многоэтажки города.

– Но имеются вопросы касательно температурных и гидравли­ческих параметров на отдельно взятых адресах, в том числе в концевых домах, – сообщил Аян Бейсекин. – Порядка 30 домов «сидят» на достаточно низких параметрах, по ним ведем отдельную работу. Основная причина заключается в том, что на самой станции через день бывают проблемы с некоторыми котлоагрегатами, что-то выходит из строя, что-то вводится в действие, идет балансировка. Стоит задача – полностью стабилизировать работу станции, этим вопросом занимаются специалисты.

Как сообщил аким города, с 19 декабря дети вернулись в сады и школы. Только в школе № 11 все еще занимаются восстановлением температурного режима. Кроме того, во время ЧС из строя вышли семь лифтов в многоэтажных домах, их отремонтируют и запустят на днях.

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