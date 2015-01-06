Помощь газеты неоценима Свежий выпуск 642 Фарзана АХМЕТЖАНОВА, профессор Восточно-Казахстанского госуд

Не скрою также, что на ее страницах всегда ищу и нахожу материалы, которые впоследствии используются во время учебных занятий со студентами. Некоторые из них горячо обсуждаем с молодыми учеными, проводящими свои исследования в рамках научной школы «Насущные проблемы межкультурной коммуникации», руковожу которой уже давно.

В студенческой аудитории мы проводим также сопоставительный анализ переводных источников и следим за чистотой языка. На основе материалов «Казахстанской правды» написано немало студенческих докладов, курсовых проектов, дипломных работ и научных изысканий магистрантами вуза. Поскольку планируем и дальше вплотную заниматься межъязыковыми контактами и диалогом культур, помощь главной газеты страны в этом деле считаем неоценимой. Приветствуем обновленную электронную версию газеты, благодаря чему «Казахстанскую правду» читают почти в ста странах мира. Лично себя на протяжении многих лет отношу к той категории казахстанских читателей, что остаются постоянными авторами и преданными единомышленниками любимой газеты.



