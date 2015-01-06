Помощь газеты неоценима

Свежий выпуск
642
Фарзана АХМЕТЖАНОВА, профессор Восточно-Казахстанского госуд
Не скрою также, что на ее страницах всегда ищу и нахожу материалы, которые впоследствии используются во время учебных занятий со студентами. Некоторые из них горячо обсуждаем с молодыми учеными, проводящими свои исследования в рамках научной школы «Насущные проблемы межкультурной коммуникации», руковожу которой уже давно.
В студенческой аудитории мы проводим также сопоставительный анализ переводных источников и следим за чистотой языка. На основе материалов «Казахстанской правды» написано немало студенческих докладов, курсовых проектов, дипломных работ и научных изысканий магистрантами вуза. Поскольку планируем и дальше вплотную заниматься межъязыковыми контактами и диалогом культур, помощь главной газеты страны в этом деле считаем неоценимой. Приветствуем обновленную электронную версию газеты, благодаря чему «Казахстанскую правду» читают почти в ста странах мира. Лично себя на протяжении многих лет отношу к той категории казахстанских читателей, что остаются постоянными авторами и преданными единомышленниками любимой газеты.

Популярное

Все
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Врачи направляются в села
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
ИИ: игра по правилам
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Рассмотрены перспективы земледелия
Поможет ребятам Talpyn
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Токаев назначил замминистра обороны
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Какой курс доллара в Казахстане
Рынок попал под ковш экскаватора
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Новоселье у осетра
Импортозависимость будет снижена
Из рыболовов – в рыбоводы
Чтобы помнили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]