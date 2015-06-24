Помощь и взаимодействие

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Антон СЕРОВ
Имангали Тасмагамбетов отметил, что не существует неохваченных сфер взаимодействия между нашими странами. Глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет приоритетное значение вопросам обеспечения стабильности и безопас­ности в регионе. Исходя из этого, мы прикладываем максимум усилий по укреплению своих Вооруженных сил, изучая опыт боевой подготовки иностранных государств, основанный на боевых действиях в Афганистане и прилегающих территориях.
Глава оборонного ведомства Казахстана предложил рассмот­реть возможность проведения двусторонних или центрально-азиатских совместных учений по различным сценариям. А также провести встречи экспертов с целью обмена опытом в области боевой подготовки с изучением возможностей ведения боевых действий в горно-лесистой местности, форм и методов борьбы с незаконными вооруженными формированиями, которые повысят оперативную совместимость наших Вооруженных сил.
– Территория Кыргызстана – это 95% горной местности, и, естественно, у вас больше опыта в этом вопросе. В Казахстане 10% территории занято горами, но, тем не менее, они сопредельны с теми государствами, на территории которых происходили бое­вые столкновения. Поэтому для нас очень важно изучить опыт и подготовить наши подразделения. Обмен опытом в области боевой подготовки в горно-лесистой местности – это тот аспект, который очень важен, – отметил Имангали Тасмагамбетов.
Кроме того, министр обороны РК сообщил, что вопрос подготовки кыргызских военнослужащих на курсах боевой подготовки в Казахстане находится на завершающей стадии. Планируется, что до конца года контракт будет подписан на уровне заместителей начальников Генеральных штабов, и с 2016 года начнется подготовка кыргызских военных в Казахстане.
В заключение главы оборонных ведомств подписали Соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызской Республике. В нас­тоящее время в военных учебных заведениях Министерства обороны РК проходят подготовку 64 военнослужащих КР. Всего за период с 1998 по 2015 год в военных учебных заведениях МО РК прошли обучение 186 военнослужащих ВС КР.

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