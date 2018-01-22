Помощь малой родине предлагают законодательно регулировать в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Министерство труда и социальной защиты населения предлагает законодательно регулировать право преуспевающих граждан Казахстана помогать своей малой родине. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев в ходе презентации поправок по вопросам социального обеспечения в Мажилисе РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Одной из задач, поставленных в программной статье "Рухани Жаңғыру" Главой государства, является содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы как-то поддержать свою малую родину. В целях реализации данной задачи разработаны поправки в закон о благотворительной деятельности, предусматривающие виды благотворительной деятельности, направленные на поддержку своей малой родины", – сказал Нуржан Альтаев.
По его словам, такая деятельность будет основана на патриотизме, но пока что она никак не отражена в законах.
"Вы знаете, что в действующем законодательстве пока этих норм нет и такое понятие, как содействие своей малой родине, не считается благотворительностью", – сказал он.