Помощь от АНК на 5,6 млрд тенге получили 90 тысяч человек – Госсекретарь

Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия Республиканского съезда благотворительных организаций, меценатов, доноров – "Караван милосердия", который прошел во Дворце Мира и Согласия, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня в истории Ассамблеи и всего народа – особенный день. Сегодня впервые мы проводим I Республиканский съезд благотворительных организаций, меценатов и доноров, посвященный Дню Первого Президента", – сказала она.
Госсекретарь напомнила, что на 22-й сессии Глава Государства поручил Ассамблее совместно с Правительством, НПП, акимами всех регионов проработать вопрос координации всех благотворительных акций в стране под эгидой АНК.
"Сделано немало. Впервые в истории Казахстана принят Закон "О благотворительности". АНК получила полномочия содействовать развитию благотворительности в стране и оказывать координирующую и иную поддержку в этой сфере. Во-вторых, Ассамблея провела ряд общенациональных акций, которые дошли до каждого. В рамках главной социальной акции "20 добрых дел" более 90 тысяч человек получили поддержку на 5,6 миллиарда тенге. Охват участников составил более 2 миллионов человек", – отметила Абдыкаликова, выразив благодарность тем, кто принял участие в этой акции.
Госсекретарь подчеркнула, что основную задачу съезда она видит в том, чтобы раскрыть и продемонстрировать общественно-гуманитарный потенциал и поднять общественную значимость благотворительности.
"Все мы, кто собрался в этом зале, пользуемся особой лексикой – милосердие, творение блага, сострадание, добродетель – в них высшие нравственные нормы. Хочу пожелать съезду плодотворной работы и всем сказать "спасибо" за оказанное милосердие", – заключила Абдыкаликова.
В рамках съезда проходит выставка благотворительных проектов АНК – "Iзгілікті істер көрмесі" – "Выставка добрых дел", а также выставка-продажа изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, представленных художниками и ремесленниками. Кроме того, был дан старт общенациональной акции "Караван милосердия".
Все денежные средства, вырученные от продажи изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, и собранные пожертвования, будут переданы семьям детей, нуждающихся в срочном медицинском лечении.
Также участники мероприятия могли принять участие в акции по сбору средств больным детям – "Өмірім сізге аманат...".
По окончании мероприятия пройдут церемония награждения победителя республиканского конкурса на лучший эскиз нагрудного знака "Қазақстанның қайырымды азаматы", награждение участников республиканской эстафеты "Тайказан: АНК – 20 добрых дел!".