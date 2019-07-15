Свежий выпуск
​Помощь от SANTO
Любовь Доброта

В тот же день, когда жители Арыса оказались в вынужденной эвакуации, сотрудники Шымкентского химико-фармацевтического завода откликнулись на беду и протянули руку помощи.

Десятки наименований медикаментов, необходимых для оказания неотложной помощи пострадавшим, были переданы руководством предприятия сразу же после объявления чрезвычайной ситуации. Обезболивающие средства, кардио­препараты, антибиотики получили медицинские работники шымкентского филиала ТОО «Медикер ЮК» – «MEDIKER 4».

Кроме того, сотрудники отдела МТО логистики SANTO самостоятельно организовали покупку и доставку одеж­ды, постельного и нательного белья, средств гигиены в эвакуационные пункты, расположенные в шымкентских средних школах № 6 и 50, а также в торгово-логистичес­кий центр, куда стекалась вся гуманитарная помощь.

Помимо лекарств компания SANTO закупила средства личной гигиены, одноразовые подгузники для детей, матрасы для общежитий, где разместили эвакуированных жителей. Также все желающие сотрудники компании смогли внести личный вклад в общее дело помощи, перечислив пострадавшим финансовую поддержку.

Общая сумма благотворительной помощи от трудового коллектива компании составила 3,6 млн тенге. На днях SANTO объявила об оказании дополнительной поддержки городу, в котором оказались значительно поврежденными Арысская городская больница и поликлиника: от ударной волны пострадало почти 300 единиц медицинского оборудования, которым были укомплектованы медицинские учреждения.

Генеральный директор SANTO Ижи Урбанец от руководства компании передал сертификат на сумму 20 млн тенге Премьер-министру Аскару Мамину, посетившему предприятие на минувшей неделе в рамках рабочей поездки. Эти средства предназначены на приобретение лекарств, медицинских изделий и оборудования для жителей Арыса.

Ижи Урбанец отметил, что в начале июля инвестор − президент наблюдательного совета Группы Polpharma Ежи Старак встречался с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках 32-й пленарной сессии Совета иностранных инвесторов, познакомив с ходом реализации инвестиционной программы в фармацевтической индустрии Казахстана на примере завода SANTO. Он также поделился планами по дальнейшей модернизации производственных площадок компании, рассказал о сотрудничестве с Министерством здравоохранения по улучшению состояния здоровья населения Казахстана. 

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