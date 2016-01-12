​Помощь подоспела вовремя

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Так, шесть жителей поселка Толен отдаленного Каратобинского района на автомашине и тракторе с минимальным запасом горючего отправились на поиски затерявшегося в степи стада. Когда топливо кончилось, решили не бросать технику. В поселок за помощью пошел только один. Но буран усилился. Поэтому ему не сразу удалось отыскать дорогу.

Терпящих бедствие земляков сначала искали сотрудники районного отдела по ЧС и местного РОВД. На следующий день стало ясно, что без помощи специалистов не обойтись. Оперативно-спасательный отряд с кинологами на спецтехнике обнаружили скотоводов уже ближе к полуночи. Как сообщила главный специалист группы государственного языка и информации департамента по ЧС ЗКО Бибигуль Нурмуханова, помощь им была оказана вовремя. За что освобожденные из снежного плена люди выразили огромную благодарность спасателям. 

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