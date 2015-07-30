Помощь пострадавшим

В рамках благотворительной акции «Поможем пострадавшим от селя!» фондом «Жана Алатау» открыт счет в Народном банке Казахстана для оказания финансовой поддержки по ликвидации последствий схода селя в Алматы. Средства, поступившие в фонд, будут направлены на восстановление инфраструктуры и различных объектов, пострадавших от стихийного бедствия.
Реквизиты для зачисления средств:
ОФ «Жана Алатау»
БИН фонда: 080740011034
Счет фонда: KZ826010131000165601
БИК банка: HSBKKZKX АО «Народный банк Казахстана»
КБе 18
Общественный фонд «Жана Алатау» учрежден с целью содействия реализации природоохранных мероприятий, проведения работ по ликвидации последствий природных явлений и лесовосстановительных работ.