Помощь пострадавшим Свежий выпуск 404 Уак МАНБЕТЕЕВ

В рамках благотворительной акции «Поможем пострадавшим от селя!» фондом «Жана Алатау» открыт счет в Народном банке Казахстана для оказания финансовой поддержки по ликвидации последствий схода селя в Алматы. Средства, поступившие в фонд, будут направлены на восстановление инфраструктуры и различных объектов, пострадавших от стихийного бедствия.

Реквизиты для зачисления средств:

ОФ «Жана Алатау»

БИН фонда: 080740011034

Счет фонда: KZ826010131000165601

БИК банка: HSBKKZKX АО «Народный банк Казахстана»

КБе 18

Общественный фонд «Жана Алатау» учрежден с целью содействия реализации природоохранных мероприятий, проведения работ по ликвидации последствий природных явлений и лесовосстановительных работ.