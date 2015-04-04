Свежий выпуск Помощь прибудет по рельсам Татьяна ЕВСЕЕВА, Астана

Врачи ведут прием до последнего посетителя, по необходимости выезжают к больным на дом. По словам главного врача поезда «Денсаулық» Жараса Калдыбаева, в течение одного рабочего дня осматривается около 200 человек, проводятся малые операции по назначению, люди получают полноценное стоматологическое лечение, профессиональные консультации, направления на дальнейшее лечение.

Медицинские поезда направляются в регионы республики с 2010 года, их полноценную работу обеспечивают дочерние организации АО «НК «ҚТЖ», а также АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, ведущие медицинские центры республики.



