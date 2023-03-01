Помощь придет!

Задуматься о жизненно важном

Человек чаще всего не готов к встрече со стихией. Осознавая важность информированности и понимания четкого алгоритма действий при возникновении той или иной ситуации, люди все больше стали задумываться о том, что надо делать при такого рода происшествиях. «А куда я побегу?», «А что положить в «тревожный чемоданчик»?», «А так ли крепок мой холодильник, как в интернет-рассылках?»...

Терзаемые такими же вопросами, мы отправились в управление гражданской обороны ДЧС Алма­ты. И были весьма удивлены. Ведь в понимании бывшей советской школьницы гражданская оборона – это только физрук, кричащий во время проведения сейсмотренировок, и семенящие на каблуках учителя, стремящие­ся вывести поскорее школьников на спортивное поле. На этом опыт заканчивается.

Испытано на себе

…Гоша «умирал» трижды, преж­де чем его удалось спасти. Трагизма в этой ситуации, к счас­тью, никакого, так как откачивали и «возвращали к жизни» учебный манекен управления гражданской обороны ДЧС Алма­ты. На нем мы, группа из тридцати «студентов», постигали азы оказания первой помощи в рамках прохождения подготовки в сфере гражданской защиты. Это только со стороны кажется, что нет ничего проще, чем ритмично нажимать на грудную клетку и периодически вдыхать в рот пострадавшего воздух. Но на деле все оказалось совсем не так, и моя мечта стать «спасателем Малибу» разбилась в пух и прах.

– Ритмичнее! Глубже! Вы не в спа-центре! Всем телом! Руки не сгибать! Считать не забывайте! – кричал мне инструктор.

А я еще больше сбивалась с ритма и со счета, паниковала и забывала вдыхать в Гошу воздух. Получилось все только с четвертой попытки. А ведь мне казалось, что если блестяще освоена теория, то и с практикой не будет проблем.

– Одному делать искусственное дыхание очень трудно, быстро наступает усталость. Лучше всего если людей будет двое или трое, и они будут сменять друг друга, – рассказывает старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Алматы подполковник Бекболат Бугабаев. – Сразу же надо расслабить ремень, если таковой имеется, если нет, то обязательно расстегнуть джинсы или брюки. Под лопатки положить куртку или любую одежду, но это в идеале, чтобы грудная клетка приподнялась. Обязательно осмотреть ротовую полость на предмет инородных тел. Если рот не открывается, необходимо придавить челюсть с двух сторон, и, если во рту что-то есть, переложить пострадавшего на правый бок и салфетками или пальцами очистить ротовую полость. После чего вернуть человека в прежнее положение.

Если вокруг столпилось много любопытных очевидцев, надо попросить всех разойтись, чтобы не препятствовать доступу воздуха. Сразу же при возможности вызвать скорую помощь. Кроме медиков оказать квалифицированную помощь не может никто, наша задача – оказание первой возможной помощи лишь для того, чтобы пострадавший мог продержаться до приезда медицинской бригады.

Практическим занятиям предшествовала основательная теория. Оказывается, самые ценные «ингредиенты» тревожного чемоданчика – это не деньги и документы, а свисток и вода.

– При серьезных завалах и обрушениях спасатели периодичес­ки устраивают минуты тишины, чтобы услышать звуки, скрипы и даже стоны. Подавая сигналы, шансы спастись резко увеличиваются, – подхватывает начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы майор Ануар Юсупов. – Только в прошлом году мы обучили свыше 1 700 слушателей, все они получили сертификаты. Вместе с этим у нас проходит кас­кадное обучение. Мы подготавливаем первых руководителей или их заместителей, представителей волонтерских организаций, ТРЦ и так далее. А они уже по каскадному методу передают знания дальше и обучают своих сотрудников. Таким образом с ноября прошлого года по настоящее время обучено порядка 700 тысяч граждан на территории Алматы. То есть, по сути, каждый третий знаком с элементарными правилами ГО.

Помимо обучения сотрудниками ежеквартально проводятся сейсмотренировки в различных организациях, согласно закону о гражданской защите. Только в прошлом году таких мероприятий было 3,5 тысячи. Проходят и плановые общегородские тренировки. Второго декабря в прошлом году основным местом для тренировки стал один из ТРЦ. А в этом году она запланирована на апрель.

Кто предупрежден, тот вооружен

Алматинцы землетрясения боятся больше всего. Остальные угрозы кажутся им довольно призрачными. А зря! Только на территории трех районов города расположено шесть объектов химической опасности. Это вполне себе мирные производства, использующие для охлаждения аммиак. Но с ними регулярно проводится работа по недопущению аварий на производстве, а в случае таковых – по снижению воздействия на окружающую среду и население. Все объекты, попадающие в зону риска распространения химического облака, также проходят регулярные тренировки и обучение. К счастью, аварий за весь период их существования не было, и количество используе­мого аммиака снизилось с 40 до 17 тонн.

На каждый вид ЧС есть свой алгоритм действий. При возникновении пожарной опасности, схода лавины, землетрясения… Также есть свои правила поведения и меры безопасности, о которых тоже нелишне знать. И сотрудники ДЧС готовят слушателей ко всем возможным происшествиям.

Помимо природных катаклизмов – сель, наводнение, оползни, землетрясения, лавины, – охвачены и происшествия, имеющие техногенный и человеческий фактор – охота, рыбалка, купание в неприспособленных местах, взрывы, химическая опасность. Мои сегодняшние однокурсники – специалис­ты государственных и коммерческих предприятий, имеющие отношение к технике безопасности на объекте. Наш курс самый длинный – пять дней полного погружения в гражданскую защиту.

Сосед по парте конспектирует все, что рассказывает инструктор. Ведь на следующий день строгий «учитель» проверит, как мы усвоили информацию. Сославшись на девичью память, на переменах прошу у него списать «домашку». Заглядываю в толстую тетрадку: действительно Дмитрий Васильевич ответственно исписал половину ее.

– Я кардинально поменял свое мнение об этой службе в лучшую сторону, – отмечает Дмитрий Маслов, главный механик на литейном производстве. – Они заслуживают большого уважения. Я, как человек старой закалки, в восторге от порядка и дисциплины, царящих здесь. Ко всему основательный научный подход. И знаний очень много дают, и практики тоже.

Не менее ответственно к обучению подходит молодежь. Только следуя веяниям времени, информацию мастер участка Думан Турсынкожа фотографирует с экрана на смартфон. У него ответственная задача – каскадным методом обу­чить весь коллектив своего ТОО.

– Очень внятно объясняют. Видно, что работают не для «галочки». Следят, чтобы мы не только теорию записали, но и освоили практические навыки. От полученных знаний мне стало спокойнее, появилось больше уверенности, – делится Думан.

И хотя при разрушительных ЧС применить на практике полученные знания вряд ли удастся, ни в коем случае нельзя от них отмахиваться. Разрушительные катастрофы происходят редко, а люди умудряются пострадать даже при ЧС средней степени. Все это от незнания элементарных правил.

Гражданскую Оборону – в массы!

С 20 февраля в Алматы стартовал месячник мероприятий, направленных на повышение готовности органов управления сил и средств гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС. В рамках месячника проходит интенсивное обучение населения, ознакомление его с возможнос­тями аварийно-спасательных сил. В учебных заведениях запланировано проведение викторин, конкурсов рисунков, стенгазет и макетов. Во всех пожарных частях города идут дни открытых дверей, показ специальной техники, предназначенной для ликвидации ЧС.

– Самый благодарный народ – это дети. С каким энтузиазмом они впитывают новые знания! – рассказывает офицер управления гражданской обороны ДЧС Алматы капитан Сандугаш Баймухамбетова. – При проведении тренировок ребята порой дисциплинированнее родителей и действуют строго по регламенту. А взрослое население, бывает, даже не знает, как вести себя при звуке сирены. При проведении тренировок или же при реальной ЧС идет перехват каналов. Поэтому самое главное – не паниковать и включить радио или телевизор. Так мы доводим до населения информацию о дальнейших действиях.

Заранее всем необходимо ­ознакомиться с местом сбора при землетрясении в вашем районе, чтобы понимать, куда направляться, после того как закончатся первые толчки. Безопаснее всего на улице, на открытой площадке, подальше от высотных зданий, линий электропередачи и высоких деревьев. Надо стремиться добраться туда и заблаговременно иметь «тревожный чемоданчик».

Очень важный момент: в городе есть пункты приема пострадавшего населения (ПППН), всего их 384. Расположение таких пунктов можно найти на сайте ДЧС или в телефонном приложении-навигаторе. Ознакомиться с адресами лучше заранее. При реальной ЧС непонятно, что будет с доступом к Интернету. Сейчас же достаточно просто «забить» в поисковик «ближайший ПППН», и приложение выдаст пункт и маршрут к нему. ПППН предназначены для учета и временной регистрации пострадавшего населения, оказания первой помощи, обеспечения водой и продовольствием и дальнейшей эвакуации в безопас­ную зону.

...Наше практическое занятие подходило к концу. Осталось только научиться надевать противогаз. Женщины вежливо уступали очередь мужчинам – уж очень не хотелось прощаться с макияжем и прической. Но непреклонный инструктор все же помог освоить это средство защиты и прекрасному полу.

Звездочка нашего потока – врач скорой помощи Татьяна Спариш. С оказанием первой помощи она знакома как никто другой. Инструктаж чеэсников доктор одобряет.

– Все правильно показывают и доступно объясняют, – говорит Татьяна Ивановна. – Раз в пять лет мы проходим ГО. Меня отправили обучаться от Турксибского района. Занятия нравятся. Видно, что преподаватели любят свою работу, очень интересно рассказывают, отвечают на все вопросы, и дисциплина отменная. Несмот­ря на свой стаж, узнала много нового. Для народа важно знать, как работают такие службы. Я убедилась на личном опыте – и стало спокойнее, потому как поняла: случись что – помощь придет.