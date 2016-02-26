​Помощь реальная, действенная

По данным статистики, в области проживают более 42 600 инвалидов, из них почти 5 360 – дети. Как сообщил в ходе брифинга в региональном филиале Службы центральных коммуникаций руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков, в целях обеспечения свыше 5 000 нуждающихся в средствах социальной реабилитации в 2015 году из областного бюджета выделено 354,5 млн тенге, что на 16,3% больше по сравнению с 2014 годом. Рост объема выделенных из местных бюджетов средств наблюдается в районах и областном центре.

В 11 подведомственных управлению медико-социальных учреждениях 1 249 человек получают специальные социальные услуги, в том числе 114 детей-инвалидов. Вместе с тем в рамках государственного социального заказа через неправительственный сектор специальными социальными услугами охвачен 961 человек.

В апреле прошлого года в селе Кордай был открыт Центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов на 25 мест. Такие центры действуют в городе Таразе, Жамбылском и Шуском районах. Аналогичные учреждения в ближайшем будущем появятся в Рыскуловском и Меркенском районах.

Руководитель областного ведомства заверил, что найдет продолжение и работе по улучшению качества предоставляе­мой социальной помощи людям с ограниченными возможностями, а также специальных социальных услуг через развитие сети полустационаров силами неправительственных организаций.

Ж. Баубеков подробно остановился на вопросе занятости жамбылцев, отметив, что по итогам минувшего года план перевыполнен на 39,5%. В итоге на постоянную работу устроились более 17 600 человек. Кроме того, оказалось немало желающих пойти на временные и общественные работы, занять социально рабочие места, пройти молодежную практику и профессиональное обучение. Около 400 человек получили микрокредиты. На реализацию программы «Дорожная карта занятости-2020» выделено 2,2 млрд тенге. Ее участниками стали почти 7 000 человек.

– В текущем году охватить активными мерами занятости планируется более 22 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 11,7 миллиарда тенге, в том числе из областного бюджета – 4,6 миллиарда, – сообщил руководитель ведомства.

Что касается адресной помощи нуждающимся, то за прошлый год она выплачена 3 555 гражданам на общую сумму 73,3 млн тенге. Ж. Бау­беков также озвучил цифры, касающиеся детских пособий и социальной помощи. Проинформировал он также о новшествах, которые будут введены в 2018 году в связи с изменениями в законе о социальной защите населения.