Помощь сердцу и сосудам

Высокотехнологичные операции стали доступны жителям области Абай.

Нуждающиеся в дорогостоящей медицинской помощи могут получить ее за счет Фонда социального медицинского страхования. Уникальные операции по восстановлению сосудов головного мозга и вживлению сердечных имплантов уже проводят в больнице скорой медицинской помощи города Семея.

Например, здесь сейчас практи­куют сложнейшее медицинское вмешательство после ишемического инсульта – реконструктивную операцию экстраинтракраниальный микроанастомоз.

– Суть этой технически сложной операции заключается в том, чтобы восстановить кровоснабжение ишемизированного участка головного мозга с помощью поверхностной височной артерии. Через небольшое отверстие в черепе соединяют две артерии – поверх­ностную височную с ветвью средней мозговой. После операции кровь начинает свободно поступать в головной мозг. Операция технически сложная, – объяснил главный внештатный нейрохирург области Абай, заведующий отделением нейрохирургии БСМП Алтай Культуманов.

Выполнено уже две такие операции. Так, 52-летняя семейчанка перенесла несколько инсультов, у нее наблюдалась слабость в конечностях. Женщине за счет ОСМС предложили сделать высокотехнологичную операцию по восстановлению сосудов головного мозга, которая длилась несколько часов и завершилась с хорошим функциональным результатом. Пациентка уже выписалась и проходит реабилитацию.

Хирургическое вмешательство улучшает кровоснабжение, способствует восстановлению функций, утраченных в результате острого нарушения, и защищает от повторного инсульта. Нити для сшивания сосудов неразличимы невооруженным глазом, они в десять раз тоньше человеческого волоса.

Это далеко не единственная операция, проводимая семейскими хирургами. Жителям области Абай стали доступны и дорогие сердечные имплан­ты. Кардиовертер-дефибриллятор помогает пациентам с хронической сердечной недостаточностью.

Недавно к медикам обратился житель Семея с прогрессировавшим недугом. Для уменьшения симптомов болезни и улучшения прогноза работы сердца было решено провести имплантацию специального трехкамерного кардио­вертер-дефибриллятора. Его электроды контролируют работу сердца и помогают его камерам сокращаться синхронно.

Операцию провел заведующий отделением эндоваскулярной рентгенхирургии Айбол Маралбаев.

– Операция прошла успешно, и на одиннадцатые сутки мужчина был выписан. Сейчас пациент вернулся к обычной жизни, есть улучшение, нет тревожности. Через месяц ему необходимо пройти ЭхоКГ. После установки аппарата пациенту надо будет проверять его работу каждый год. Важно понимать, что заряд батареи имеет определенный срок работы, в среднем пять – семь лет. Если батарея нуждается в замене, заменяют только устройство, но не электроды, – рассказал Айбол Маралбаев.

Медики бьют тревогу: хроническая сердечная недостаточность остается одной из наиболее важных проблем современной кардиологии. Главный принцип лечения пациентов – продление жизни и улучшение ее качества. В рамках обязательного социального медицинского страхования в отделении эндоваскулярной рентгенхирургии БСМП за два года проведено свыше 20 высокотехнологичных процедур. Один подобный имплант обходится государству почти в 8,5 млн тенге.