Сотрудники ДЧС Мангистауской области участвуют в борьбе с последствиями паводков в Западно-Казахстанской области.

Для оказания помощи Западно-Казахстанской области 1 апреля руководством департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области в пострадавший регион направлены силы и средства в количестве 4 единиц техники, двух плавсредств и 6 мотопомп. На место выехали 43 человека личного состава.

Со 2 апреля группировка сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила в распоряжение к коллегам Западно-Казахстанской области. Мангистауская оперативная группа была разделена и направлена в Сырымский и Таскалинский районы для подготовки мешкотары, а также очистки арыков и русел реки Деркул. 3 апреля оперативная группа Мангистау работала на двух направлениях: в городе Аксае и Каратубинском районе.

– Сложившаяся паводковая ситуация в Западно-Казахстанской области связана с резким потеплением. Из-за таяния снега и обильного образования талых вод создалась угроза для отдельных населенных пунктов. Оперативные группы Мангистауской области оказывают поддержку коллегам на опасных участках и будут передислоцированы на территории, где необходима дополнительная помощь, – сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров.