Помощь в безвыходной ситуации: новый закон о банкротстве заработает в марте в Казахстане

Правительство , Общество
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Меры по снижению закредитованности населения рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев доложил, что в рамках работы по снижению закредитованности граждан принят Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

В рамках него с учетом международной практики предусмотрен ряд соответствующих процедур. Так, по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами можно будет применить внесудебное банкротство. При этом долг не должен превышать 5,5 млн тенге.

Вторая процедура – судебное банкротство, целью которого является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

И третья процедура – восстановление платежеспособности, что предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет).

Последствиями банкротства станут: ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме микрокредитов ломбардов); повторное применение банкротства через 7 лет; мониторинг финансового состояния гражданина в течение 3-х лет.

С докладом по данной теме также выступила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Премьер-министр отметил, что Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» вводится в действие с марта текущего года.

«Данный документ направлен на защиту прав физических лиц, испытывающих трудности в оплате кредитов. Как уже было отмечено, законом предусматривается 3 вида процедур – внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Инициировать такие процедуры может только сам заемщик», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, будет также предусмотрено обязательное прохождение курсов повышения финансовой грамотности. При этом он добавил, что с вводом в действие данного закона должна повыситься ответственность граждан.

«Люди должны стать заинтересованными в формировании своей положительной кредитной истории, чтобы в последующем легко получать заемные средства. Каждый должен усвоить, что признание банкротства не станет уходом от проблемы выплаты долгов, а будет лишь помощью в безвыходной ситуации», – подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов поручил оперативно разработать и принять все необходимые подзаконные акты, а также обеспечить автоматизацию процесса подачи заявлений граждан и их обработки в электронном виде с возможностью отслеживания хода исполнения процедуры банкротства в онлайн-режиме.

Кроме того, премьер-министр добавил, что Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками второго уровня необходимо обеспечить соблюдение имеющихся требований при выдаче кредитов физическим лицам.

«Нужно принять меры для уменьшения рисков в потребительском кредитовании и снижения роста закредитованности населения», – отметил Алихан Смаилов.

В заключение глава Правительства отметил важность проведения широкой разъяснительной работы среди населения по нормам закона и подзаконных актов.

«Вся информация должна быть доступной и открытой для граждан на всех платформах и в социальных сетях», – заключил он.

 

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