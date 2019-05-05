Помощь врачей потребовалась девочке из Мангистау после лечения у народного целителя
Девочке из Мангистау пришлось провести операцию после лечения у целителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает Lada.kz.
В Мангистаускую областную больницу 29 апреля обратились родители семилетней девочки.
Они сообщили, что дочь жалуется на боли в районе бедра. После осмотра врачей выяснилось, что у девочки вывих кости правого бедра.
По словам родителей, девочка получила травму 17 марта после падения с алтыбакана. Ребенка лечили у народного целителя, но после были вынуждены обратиться в больницу.
Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области
"На следующий день после поступления девочки врачами была проведена операция "закрытая репозиция". На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Пока самостоятельно ходить не может, курс лечения продолжается", – сообщили в управлении здравоохранения области.
Напомним, ранее сообщалось, что две девочки в Мангистау получили травмы в результате падения на них качелей.