​Помощь землякам

Ударной силой трудового десанта стала сотня активистов молодежного крыла «Жас Отан» и волонтеров районного центра молодежных инициатив, в течение 3 дней работавших на месте событий. Такой силы вполне хватило, чтобы охватить работой 88 домов, в той или иной мере подвергшихся подтоплению. Из них выносили на просушку вещи и мебель, срывали пришедшие в негодность полы и линолеум. Не подлежащие восстановлению строения разбирали.

В этом процессе принял участие и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, посетивший каждый пострадавший от стихии дом. Беседуя с местными жителями, он еще раз подтвердил, что комиссия, определявшая размер ущерба, уже окончила свою работу. Во вторник данные будут обобщены, и в течение месяца вся необходимая помощь будет оказана.

В село то и дело прибывают машины с гуманитарной помощью. Груз в них самый разнообразный: холодильники, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры, но самым насущным сельчане считают строительные мате­риалы и щебень для отсыпки дорог. Если не считать, конечно, кормов для животных, выделенных сельскими предприятиями, – по 2,5 тонны на каждый двор.