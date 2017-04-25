​Помощь землякам

Свежий выпуск
433
Валерий Мерцалов,Северо-Казахстанская область

Ударной силой трудового десанта стала сотня активистов молодежного крыла «Жас Отан» и волонтеров районного центра молодежных инициатив, в течение 3 дней работавших на месте событий. Такой силы вполне хватило, чтобы охватить работой 88 домов, в той или иной мере подвергшихся подтоплению. Из них выносили на просушку вещи и мебель, срывали пришедшие в негодность полы и линолеум. Не подлежащие восстановлению строения разбирали.

В этом процессе принял участие и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, посетивший каждый пострадавший от стихии дом. Беседуя с местными жителями, он еще раз подтвердил, что комиссия, определявшая размер ущерба, уже окончила свою работу. Во вторник данные будут обобщены, и в течение месяца вся необходимая помощь будет оказана.

В село то и дело прибывают машины с гуманитарной помощью. Груз в них самый разнообразный: холодильники, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры, но самым насущным сельчане считают строительные мате­риалы и щебень для отсыпки дорог. Если не считать, конечно, кормов для животных, выделенных сельскими предприятиями, – по 2,5 тонны на каждый двор.

Популярное

Все
Жарайсың, Илья!
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
На границе фуры ходят шустро
Под нашим флагом
Госслужба – это ответственность
Взрыв газового баллона усугубил пожар, вспыхнувший в пекарне, и привел к жертвам
Руководители нового поколения
Реформы и дискуссии
Доходность или доступность?
Деревня, в которой хочется жить
Без права на ошибку
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
О «курах», «баронах» и «капусте»
Работать на земле дано не каждому
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
Демократизация, права человека, верховенство закона
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Год экологии в ШОС начался под председательством Казахстана
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
Под прикрытием народа
«Реформы Токаева делают Казахстан значимым игроком в Центральной Азии» — Маргаритис Схинас
Акмолинец выбросил с балкона наркотики при задержании
Токаев назначил первого замминистра обороны
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей

Читайте также

Доходность или доступность?
Реформы и дискуссии
Госслужба – это ответственность
Гранты в действии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]