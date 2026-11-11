Помощник для сердца

Здравоохранение,Медицина
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

По данным анализа Национального научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой за 2015–2024 годы, распространенность ХСН (хронической сердечной недостаточности) среди взрослого населения выросла более чем втрое, а каждый второй пациент умирает в течение пяти лет после постановки диагноза.

фото предоставлено пресс-службой AstraZeneca Kazakhstan

Одна из главных проблем – поздняя диагностика. Сложность и стоимость обследований, в том числе ультразвукового исследования сердца и определения био­маркеров, затрудняют своевременное выявление заболевания. Большинство пациентов узнают о ХСН только при гос­питализации. Помочь врачам выявлять таких граждан как можно раньше и направлять их на дополнительное обследование призван отечест­венный проект «Смарт ЭКГ». В его основе – применение искусственного интеллекта для анализа электрокардиограммы, которая регистрирует электрическую активность сердца и относится к наиболее распространенным и доступным методам его обследования. Цифровой алгоритм будет анализировать запись в реальном времени, выявляя скрытые признаки снижения насосной функции главного органа человека – его способности перекачивать кровь.

При обнаружении отклонений система отметит исследование сигналом «Подоз­рение на ХСН», помогая участковому терапевту принять решение о направлении пациента на эхокардиографию. По оценке разработчика, основанной на результатах международных клинических исследований, точность выводов алгоритма достигает 85%.

Официальный старт проекта состоялся в Астане. В Министерстве здравоохранения прошла встреча вице-министра Ербола­ Оспанова с генеральным директором компании AstraZeneca Kazakhstan Еленой Троговой и президентом Казахстанского общества специа­листов по сердечной недостаточности Салтанат Андосовой при участии представителей компании – разработчика CMC Technologies.

– Наша задача – выявлять заболевание как можно раньше, не дожидаясь тяжелых осложнений и госпитализации. Искусственный интеллект должен помогать врачу быстрее определить рис­ки и своевременно направить пациента на необходимое обследование. При этом окончательное клиническое решение всегда остается за медицинским специа­листом, – отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

С 2019 года отечественная сис­тема оцифровки ЭКГ работает в 150 медорганизациях Казах­стана, формируя порядка 1 млн исследований в год. В эту инфраструктуру внедрят специальный модуль ИИ.

По словам Елены Троговой, проект объе­диняет передовые цифровые решения, экспертизу казахстанских специалис­тов и реальные потребности системы здравоохра­нения. Она рассмат­ривает его как вклад в развитие модели, при которой риски заболевания выявляют заблаговременно и диагностика становится доступнее.

Работа пройдет в два этапа. Сначала специалисты проанализируют обезличенные­ исторические данные пациентов, чтобы проследить их путь к диагнозу и определить, на каких этапах они выпадают из поля зрения врачей. Именно на эту проблему обращает­ внимание­ Салтанат Андосова­: многие пациенты с ХСН не доходят до необходимых­ обследований. По ее мнению, важно перенести акцент с экстренного­ лечения тяжелых состояний в стационарах на раннее выявление заболевания в поликлиниках и сделать его частью повседневной практики.

Второй этап начнется в 2027 году: модуль­ внедрят в пилотном режиме в поликлиниках страны. Его работу оценят по изменениям в выявляемости ХСН и охвате пациентов диспансерным наблюдением. Это покажет, насколько цифровая подсказка помогает своевременно­ направить человека на обследование и обеспечить дальнейшую специализированную медицинскую помощь.

#цифровизация #ИИ #ЭКГ

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