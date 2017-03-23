​Поможем адаптироваться

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Полина Федорова

В рамках заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Казахстан и Кыргызстан подписали документы о предоставлении технической и финансовой помощи КР в процессе адаптации экономики страны в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Казахстан увеличит объемы финансовой поддержки с 7 до 41 млн долларов. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство, модернизацию и дооснащение контрольно-пропускных пунктов и лабораторий в Кыргызской Республике. Упростится процесс взаимодействия двух стран. Согласованы уполномоченные органы, которые будут определять условия и форматы предоставления помощи, – Министерство экономики Кыргызстана и Министерство финансов Казахстана.

С 1 января 2017 года Казахстан расширил перечень ввозимой продукции из Кыргызстана по 85 группам товаров, которые произведены кыргызскими предприятиями из соответствующего реестра предприятий ЕАЭС. До этого ввоз был разрешен только в 5 областей и по 14 группам. Правительство нашей страны намерено помогать Кыргызской Республике адаптироваться к условиям и стандартам Евразийского экономического союза. В частности, подписано Соглашение о досрочном предоставлении унифицированного железнодорожного тарифа при перевозках грузов транзитом через Казахстан. Оно вступило в силу в январе нынешнего года. По оценкам экспертов, досрочное применение норм соглашения позволит кыргызским грузоотправителям сэкономить порядка 60 млн долларов.

– Мы надеемся, что поддержка со стороны государств ЕАЭС позволит нам в максимально короткие сроки воспользоваться всеми преимуществами интеграции, увеличить участие предприятий республики во взаимной торговле и повысить уровень жизни в стране. Я рад, что договоренности, которые были достигнуты на уровне президентов, воплотились в подписанные сегодня соглашения, – отметил вице-премьер – министр Кыргызской Республики Олег Панкратов.

По его словам, республика проделала большую работу, чтобы создать условия, гарантирующие обеспечение качества и безопасности товаров, поставляемых в страны союза.

– Средства от Казахстана как раз будут направлены на модернизацию и развитие необходимой инфраструктуры, в частности, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий, – заявил Олег Панкратов.

Напомним, что Кыргызстану в рамках переходного, адаптационного периода к условиям Евразийского экономического союза уже оказывается помощь со стороны Российской Федерации. Создан Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 500 млн долларов. 

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