Поможем еще!

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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

В северном регионе одним из первых сбор сена для скотопоголовья западных областей респуб­лики, столкнувшихся с последствиями засухи, инициировал павлодарский предприниматель, директор ТОО «KazNet Solution» Асылбек Туганбай.

– Мы с единомышленниками, простыми жителями нашего региона в прошлом месяце организовали отправку на запад страны 550 тюков сена – 10 тонн вывезли на фуре. Закуп и транспортные расходы покрыли из собственных средств, – рассказывает Асылбек Туганбай. – И вот к этой инициативе подключились благотворительный фонд «Береке» из Алматы, а также районы нашей области. Поддержали нас местные волонтеры, исполнительная власть, в том числе содействовал акции акимат Павлодарской области, благодаря чему к ней подключились крестьянские хозяйства, и удалось собрать внушительный объем кормов. На этот раз в Бейнеуский район Мангистауской области было отправлено 12 вагонов с сеном – общий вес грубых кормов составил 250 тонн.

Как пояснил Асылбек Туганбай, семь вагонов сена собрали усилиями аграриев из всех районов области, многие из них члены партии «Nur Otan», еще два вагона закупили за счет средств, собранных фондом «Береке», остальные три вагона – помощь от предпринимателей и простого народа. Оплатили благотворители и доставку – железная дорога, конечно, сделала 70% скидку, взяв эти расходы на себя, на остальное скинулись предприниматели.

Два дня на станции Жолкудук в пригородном павлодарском поселке Ленинском шла погрузка сена. Сюда корма на грузовиках подвозили из районов, а уже в вагоны тюки загружали волонтеры регионального фронт-офиса, бойцы отрядов «Жасыл ел», сотрудники областных департаментов по чрезвычайным ситуациям, обороны и полиции.

Как пояснил начальник управления сельского хозяйства Павлодарской области Нурболат Макашев, аграрии Прииртышья сразу же откликнулись на призыв партии «Nur Otan» и общественных активистов и выделили корма из своих запасов. По его словам, ориентировочно 250 тонн сена позволят в течение месяца обеспечить кормами до 1 000 голов КРС.

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