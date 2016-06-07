​Поможет бизнес-навигатор

Речь на встрече шла о том, что теперь, зайдя на сайт, можно получить исчерпывающую и точную информацию о минерально-сырьевой базе, инфраструктуре, кластерах, транспортно-логистических центрах и рынках сбыта в том или ином регионе страны. А также ответы на важные вопросы: какое производство и где является наиболее востребованным и выгодным?

Обсуждались также деловой климат и условия предпринимательской деятельности в ЗКО. Несмот­ря на кризисные тенденции, в Приуралье увеличилось число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, возрос и объем поступивших от МСБ налоговых отчислений. Росту деловой активности способствует реализация государственных прог­рамм, в том числе в сельской местности. Участники презентации были едины во мнении: постоянно обновляющаяся карта позволит рассчитывать перспективы бизнеса, а значит, способствовать его дальнейшему развитию.