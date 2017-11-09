​Поможет доказательная база

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Наталия Акопян

Представители Минздрава и Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) обсудили с топ-менеджерами компании Elsevier возможности доступа казахстанских специа­листов к Clinical Pharmacology – час­ти Clinical Key на Казахстанском научно-практическом форуме по доказательной медицине.

– Наша основная задача в том, чтобы вопросы доказательной медицины, использования информации перешли с уровня ­научных центров и вузов на уровень медицины повседневной. Если раньше доказательная медицина развивалась на основе научных публикаций, то сейчас она совершенствуется на основе искусственного интеллекта – программы, которая анализирует реальную информацию. Вопрос проведения научных исследований трансформируется: возникает новый подход, при котором врачи получат доступ к аналитике. Тем более что уже сегодня РЦРЗ накопил данные о людях, которые за последние 10 лет обращались в больницу, – отметил во время встречи министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Также министр подчеркнул, что с применением новых технологий, в том числе программы Clinical Key, решится проблема с доступом к правильному лечению, и, что немаловажно, пациен­ты также в полной мере будут осведомлены о состоянии своего здоровья, получая всю необходимую медицинскую информацию.

Республиканский центр развития здравоохранения подписал соглашение с компанией Elsevier на 2018 год, согласно которому будет открыт доступ к 200 точкам подключения к базе данных Clinical Key. Таким образом, организации высшего и среднего медицинского образования, научные и национальные центры получат возможность изучения полнотекстовых источников доказательной медицины.

– Это авторитетные ресурсы самой свежей информации по воп­росам клинической медицины и фармакологии. Доступ к меж­дународным базам данных даст отечественным исследователям и специалистам практического здравоохранения возможность получать новейшие сведения о диагностике и лечении заболеваний, быть в курсе современных достижений мировой медицинской науки и практики, – объяс­нила генеральный директор РЦРЗ Айнур Айыпханова.

Компания Elsevier – единственный подрядчик по предоставлению доступа к международной системе поиска клинической информации в Казахстане. Директор филиала Elsevier в Восточной Европе Игорь Никитин отметил преимущества пользования Clinical Key:

– Это система, которая помогает врачам принимать решения, быстро поставить правильный диагноз. Ее влияние на ежедневный труд врача имеет ряд положительных эффектов: увеличение производительности, снижение затрат на лечение, уменьшение количества ненужных анализов, соответственно, риска для па­циентов и как результат – повышение качества предоставляемых медицинских услуг.

К слову, стоимость одной точки доступа к ресурсу в рамках корпоративного вложения составляет 680 евро на 12 месяцев – это в три раза меньше, чем обошлось бы отдельное подключение каждого медицинского учреждения. Однако он предоставляет возможность изучения колоссального объема информации: в программе 900 книжных изданий по всем медицинским специальностям, 500 научных журналов, 800 обновляемых обзоров по доказательной медицине, 350 подробно описанных процедур и операций, несколько тысяч практических рекомендаций и более 4 млн иллюстраций. Теперь, как заверили участники форума, врачи при зат­руднениях в профессиональных вопросах не будут пользоваться источниками в Интернете типа Google или Википедии. 

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