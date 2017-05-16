​Понеслись стремительные кони

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Юрий Лифинцев

Болельщики приходят на ипподром в семейном окружении, с детишками на руках и в колясках. Самые опытные «переживальщики», конечно же, знают, что после зимней паузы и не совсем законченного весеннего тренинга лошади на двухкилометровой дорожке способны показать лишь процентов 80 своей истинной силы. Но все равно приятно вновь увидеть чистокровных любимцев на стремительных дистанциях, убедиться, что и известные по прошлым испытаниям лошадей опытные жокеи в боевом строю. А еще интересно полистать программу открытия скакового сезона, потому что в ней можно найти клички новичков наших соревнований – подросших в Казахстане и закупленных за рубежом скакунов.

Флаг Казахстана на церемонии открытия скакового сезона 2017 года поднял ветеран конного спорта страны, мастер-жокей и тренер, остающийся в строю и после 50 лет, – Геннадий Исаков.

Организаторы скачек стараются как-то разнообразить каждые соревнования. Нынче они вообще приготовили землякам сюрприз, пригласив в Алматы лучшего жокея Чехии нескольких последних лет – Бауржана Мырзабаева. И уроженец Алматинской области, ныне постоянно выступающий уже в Германии, согласился продемонстрировать свое мастерство на домашних скачках, предварительно договорившись с организаторами праздника открытия сезона о том, что они ему дадут хороших лошадей. «А то ведь как-то неудобно будет перед земляками, если мне не удастся поддержать марку и показать хорошие результаты», – сказал мне Бауржан.

Надо отметить, что гость из Европы свою высокую марку поддержал, хотя на знакомство с лошадьми ему, гостю соревнований, каждый раз давали всего по две минуты. И все же после пятого места Бауржан занял второе, а потом дважды становился лучшим в своих заездах. Мырзабаев победил вместе с четырехлетней Каталеей в розыгрыше «Приза в честь ветеранов-конников» и в «Призе открытия скакового сезона» – на гнедом жеребце Шан Тимесе.

В этот день зрители смогли насладиться еще девятью заездами, в которых разыгрывались такие весенние призы, как «Вступительный», «Победы», «В честь Праздника единства народа Казахстана», «Майский», «В честь защитников Отечества», «В честь героев-панфиловцев» и другие. Первыми на финише оказывались казахстанские жокеи Руслан Юлдашев, Дидарбек Куришбек (дважды), Иван Орлов и Мадина Тейхриб, а также наши гости из Кыргызстана – Турат Сатаров (дважды), Бактияр Таалайбекуулу и Байыш уулу Айтбек.

Победители важнейших из этих скачек получат приглашение выступить на главных соревнованиях сезона – Казахстанском дерби в августе 2017 года.

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