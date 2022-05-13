Понимание есть

В ТОО «Астана Тазалык» обсуждены вопросы важности и своевременности предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

Депутаты Мажилиса Пар­ламента РК Павел Казанцев, Саясат Нурбек, Лариса Павловец и Динара Закиева провели встречу с трудовым коллективом, обеспечивающим порядок в столице.

Депутаты озвучили весомые аргументы и объективные причины проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

В ходе встречи они остановились на значении всенародного референдума, разъяснили важность участия в нем каждого гражданина и дали конкретные ответы на вопросы сотрудников ТОО «Астана Тазалык», касающиеся предлагаемых изменений в Основной закон.

В завершение встречи сотрудники организации высказали свою поддержку инициативе по проведению республиканского референдума и выразили уверенность в том, что принятые изменения и дополнения в Основной закон страны заложат прочные основы для построения Нового Казахстана.

Доброжелательность и активность сотрудников ТОО в этот важный период, определяющий судьбу страны, доказывает правильность их гражданской позиции.