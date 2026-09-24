Понимание, поддержка и забота

Статьи,Семейные ценности
Валентина Мелехова, Костанайская область

На этих трех китах держится счастье семьи Оспановых

фото предоставлено Маргуланом Оспановым

Они не искали друг друга. Судьба свела их сама. Он человек творческий: журналист, поэт, акын… Она – девушка с характером, предпочитающая точные науки. И эта, казалось бы, несовместимость стала их сильной чертой. Маргулан и Асель во всем дополняют друг друга. Так и живут душа в душу уже 17 лет, воспитывают четверых детей.

– Конечно, и у нас бывают трудности. Но мы не опускаем руки, не отчаиваемся. Ищем пути решения и непременно находим. Не бывает неразрешимых задач и проблем. В одном из своих выступлений Президент говорил о том, что печаль – плохой попутчик и что наши соотечественники должны быть оптимистами, которым чужды апатия и уныние. Мы с этим полнос­тью согласны и стараемся эти качества прививать нашим детям, – рассказывает Маргулан Оспанов.

Не пасовать перед труднос­тями им помогает искусство. Маргулан – продолжатель творческих традиций семьи, где представители нескольких поколений вносили весомый вклад в развитие культуры. Он неоднократно становился призером областных и республиканских айтысов, является автором полсотни песен, многие из которых исполняют известные эстрадные певцы Казахстана. А еще наш герой написал книгу «Ыбырай – даланың таза бұлағы».

Сейчас Маргулан Оспанов возглавляет музей имени выдающегося просветителя Ыбырая Алтынсарина. В свободное от работы время пишет песни, сочиняет к ним музыку.

Кстати, старший сын Маргулана и Асель – 16-летний Дин­асыл поет, играет на домбре и мечтает стать профессиональным музыкантом. Дочь Дильназ осваивает фортепиа­но, восьмилетняя Дильнур танцует, а пятилетний Алькей, как и мама, любит петь для души.

По выходным семья Оспановых вмес­те с друзьями собирается большой компанией за дастарханом и часто устраивают музыкально-поэтические поединки. Для них творчество – не просто развлечение, а возможность снять напряжение и настроиться на волну созидания.

– Вся наша семья творчес­кая, и у меня есть мечта организовать большой концерт на нашей малой родине – в селе Шили Джангельдинского райо­на Костанайской области. Такой опыт уже есть. Раньше мы выступали перед всем селом вместе с братьями и сестрами. Они тоже все музыкальные люди. А теперь хочется, чтобы в концерте участвовали и мои дети, – улыбаясь, говорит Маргулан Оспанов.

Из поколения в поколение в их семье передают и основы духовного воспитания. Маргулан и Асель прививают своим детям трудолюбие и уважение к старшим.

– Я строгая мама. Учу детей быть самостоятельными, чтобы они могли себя обслуживать сами. Пришел, переодел­ся, аккуратно сложил вещи и убрал в шкаф. Дочери и сыновья умеют все делать по дому. Когда человека с детства приучают к труду, он не потеряется в жизни. Старший сын сейчас учится в колледже, живет в другом городе. Он сам готовит, в комнате у него всегда чистота и порядок, – рассказывает Асель Оспанова. – Но, пожалуй, самое важное, чему я учу своих детей – быть достойными и помогать людям.

Оспановы чтут национальные традиции, трепетно хранят семейную реликвию – чапан, доставшийся Маргулану по наследству от деда Альмагамбета Оспанова. Чапан словно напитался его духовной силой. В свое время Альмагамбет был мухтасибом 54 мечетей, открыл в селе Шили Торгайского края нацио­нальную школу «Бостандык», способствовал строительству мечети и организации работ по возведению плотины.

Маргулан и Асель считают себя счастливыми и благодарны судьбе за то, что свела их однажды. Они не гонятся за славой, не ищут радости в богатстве. Их счастье заключается в простых, но очень важных вещах: любви к родному языку, Родине, нацио­нальному искусству. Но самая главная ценность Оспановых – семья, в которой поддержка, понимание и забота друг о друге стали крепким фундаментом. Они – хранители традиций предков, сумевшие укрепить связь с прошлым, жить настоящим и создать основу для будущего. В такой теплой атмосфере растут дети, которые с ранних лет учатся ценить свое наследие и с
оптимизмом смотреть вперед.

#семья #ценности #Оспановы

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