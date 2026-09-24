Понимание, поддержка и забота

Они не искали друг друга. Судьба свела их сама. Он человек творческий: журналист, поэт, акын… Она – девушка с характером, предпочитающая точные науки. И эта, казалось бы, несовместимость стала их сильной чертой. Маргулан и Асель во всем дополняют друг друга. Так и живут душа в душу уже 17 лет, воспитывают четверых детей.

– Конечно, и у нас бывают трудности. Но мы не опускаем руки, не отчаиваемся. Ищем пути решения и непременно находим. Не бывает неразрешимых задач и проблем. В одном из своих выступлений Президент говорил о том, что печаль – плохой попутчик и что наши соотечественники должны быть оптимистами, которым чужды апатия и уныние. Мы с этим полнос­тью согласны и стараемся эти качества прививать нашим детям, – рассказывает Маргулан Оспанов.

Не пасовать перед труднос­тями им помогает искусство. Маргулан – продолжатель творческих традиций семьи, где представители нескольких поколений вносили весомый вклад в развитие культуры. Он неоднократно становился призером областных и республиканских айтысов, является автором полсотни песен, многие из которых исполняют известные эстрадные певцы Казахстана. А еще наш герой написал книгу «Ыбырай – даланың таза бұлағы».

Сейчас Маргулан Оспанов возглавляет музей имени выдающегося просветителя Ыбырая Алтынсарина. В свободное от работы время пишет песни, сочиняет к ним музыку.

Кстати, старший сын Маргулана и Асель – 16-летний Дин­асыл поет, играет на домбре и мечтает стать профессиональным музыкантом. Дочь Дильназ осваивает фортепиа­но, восьмилетняя Дильнур танцует, а пятилетний Алькей, как и мама, любит петь для души.

По выходным семья Оспановых вмес­те с друзьями собирается большой компанией за дастарханом и часто устраивают музыкально-поэтические поединки. Для них творчество – не просто развлечение, а возможность снять напряжение и настроиться на волну созидания.

– Вся наша семья творчес­кая, и у меня есть мечта организовать большой концерт на нашей малой родине – в селе Шили Джангельдинского райо­на Костанайской области. Такой опыт уже есть. Раньше мы выступали перед всем селом вместе с братьями и сестрами. Они тоже все музыкальные люди. А теперь хочется, чтобы в концерте участвовали и мои дети, – улыбаясь, говорит Маргулан Оспанов.

Из поколения в поколение в их семье передают и основы духовного воспитания. Маргулан и Асель прививают своим детям трудолюбие и уважение к старшим.

– Я строгая мама. Учу детей быть самостоятельными, чтобы они могли себя обслуживать сами. Пришел, переодел­ся, аккуратно сложил вещи и убрал в шкаф. Дочери и сыновья умеют все делать по дому. Когда человека с детства приучают к труду, он не потеряется в жизни. Старший сын сейчас учится в колледже, живет в другом городе. Он сам готовит, в комнате у него всегда чистота и порядок, – рассказывает Асель Оспанова. – Но, пожалуй, самое важное, чему я учу своих детей – быть достойными и помогать людям.

Оспановы чтут национальные традиции, трепетно хранят семейную реликвию – чапан, доставшийся Маргулану по наследству от деда Альмагамбета Оспанова. Чапан словно напитался его духовной силой. В свое время Альмагамбет был мухтасибом 54 мечетей, открыл в селе Шили Торгайского края нацио­нальную школу «Бостандык», способствовал строительству мечети и организации работ по возведению плотины.

Маргулан и Асель считают себя счастливыми и благодарны судьбе за то, что свела их однажды. Они не гонятся за славой, не ищут радости в богатстве. Их счастье заключается в простых, но очень важных вещах: любви к родному языку, Родине, нацио­нальному искусству. Но самая главная ценность Оспановых – семья, в которой поддержка, понимание и забота друг о друге стали крепким фундаментом. Они – хранители традиций предков, сумевшие укрепить связь с прошлым, жить настоящим и создать основу для будущего. В такой теплой атмосфере растут дети, которые с ранних лет учатся ценить свое наследие и с

оптимизмом смотреть вперед.