Понимать и заговорить за 10 уроков: прорывную методику обучения казахскому языку применяют в СКО

Общество, Образование
1042
Кратенко Андрей
[email protected]

Буквально через 10 уроков учащиеся центра обучения языкам в городе Петропавловске начинают понимать казахскую речь и говорить на казахском языке, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Третий год здесь применяется методика российского профессора Дмитрия Петрова, и с каждом годом она приносит все более ощутимые результаты.

«Дмитрий Петров, – поясняет заместитель руководителя Центра обучения языкам Орал Жанатов, – это московский профессор, знающий более 30 языков. Он разработал методику, которая делает упор на глаголы. Следуя его методике, можно за две недели научиться понимать чужую речь и говорить на новом языке. Дмитрий Петров провел семинар в Алматы, мы побывали на нем, посмотрели, как он учит английскому языку по своим таблицам, после чего адаптировали его метод к изучению казахского языка.

- В чем суть этого метода?

- В том, что надо уметь работать с глаголами. Когда человек разговаривает, он обычно что-то утверждает, отрицает или задает вопрос. Мы разработали специальную таблицу, которая помогает ориентироваться в этом.

Орал Сабитович скромно умолчал о своей роли в адаптации методики Бориса Петрова, на самом деле это именно он разработал, следуя советам российского ученого, таблицы для изучения казахского языка, которые упрощают и облегчают сложный процесс.

- Мы разработали также лексический минимум, - объясняет далее Орал Жанатов, - определили, сколько и каких слов нужно знать человеку, чтобы он мог работать по нашей таблице. Кроме того, подобрали минимум знаний по грамматике казахского языка.

- Есть результат?

- Да, с первого февраля мы начали занятия, прошло всего десять уроков, а наши учащиеся уже начали понимать казахскую речь. Но прежде они выучили таблицу, которая помогает формулировать вопросы и строить фразы.

- Что же содержится в этой волшебной таблице?

- На основании методики Петрова я убрал все лишнее, - говорит педагог. – Вначале человек должен научиться подбирать местоимения и глаголы, все остальное он будет делать потом. Но прежде он должен уметь объяснять свои действия в настоящем, прошлом или будущем времени. Только после этого можно будет дополнять фразы какими-то красивостями, включать в них, например, обстоятельства и прилагательные. А методика Дмитрий Петрова учит употреблять прежде всего глаголы. При этом в быту человек обычно использует не более 300 слов, поэтому нужно выучить их, научиться соединять с глаголами, это позволит понимать речь и говорить самим…

Фото автора

Популярное

Все
«Мир» Бекмамбетова
В столице прошел конкурс среди молодых семей на знание национальных традиций
В Алматы состоялся Республиканский конкурс дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Стрелять нельзя ловить
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Удобства… не предусмотрены?
Сайга: регуляция необходима
Исходя из закономерностей экосистем
Каждому ребенку – полноценное обучение
Легально по нелегалам
«Ордабасы» в шаге от чемпионства
Найти финансы для промышленности
Никогда не терять надежду
Мошенник и паломники
Марафон в Алматы
Ждем полуфинальных встреч
Восьмая лицензия на Олимпиаду
Мелодии Великой степи
В фокусе реформ
Золотой заплыв
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Земля и космос «Ульбы»
Все для счастливых пенсионеров
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
«Астана» внесла интригу
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Независимое и справедливое правосудие
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась

Читайте также

Все пошло не по плану
Куда несемся?
Богатый и жадный
Легально по нелегалам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]