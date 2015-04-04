Свежий выпуск Понимать прошлое и ценить настоящее Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Событие стало частью Республиканской литературной эстафеты «БОТА» керуен». Среди целей встречи – развитие интереса к истории, формирование казахстанского патриотизма. По мнению директора библиотеки Гаухар Бекбалаковой, именно расширение информационного пространства способствует общению молодых, и надо создавать условия для интеллектуального роста, раскрытия творческого потенциала молодежи.

В республиканской online-конференции «Бұқар-Жырау – әйгілі жырау, ақылшы би, абыз, көмекей әулие» приняли участие областные юношеские библиотеки пяти регионов Казахстана. Модераторами в Караганде выступили молодые сотрудники библиотеки и госархива Адил Жакулаев и Камшат Бекмагамбетова. Начальник управления культуры и архивов и документации Еркебулан Агымбаев подчерк­нул, что не случайно разговор идет о личности Бухар-жырау, автора известных в степи толғау (песни-размышления). Его произведения, посвященные единству и сплоченности казахского народа, неподвластны времени, что подтвердили прозвучавшие при обсуждении толғау философские наставления.

Через века после рождения жырау о его творчестве и роли в обществе говорили юноши и девушки XXI столетия. В библиотеке собрались студенты КарГУ и КарГТУ, нескольких колледжей – политехнического, «Болашақ», гуманитарного, медицинского, коммерческого. Обмениваясь мнениями, делясь знаниями, они стремились ответить на вопрос: как идеи единства и согласия народа проявляются в современном казахстанском обществе? И размышляли, в чем же заключается феномен Бухар-жырау? Он призывал к сохранению целостности и единства казахской земли. Его наследие актуально во все времена, доказывали ребята.

Казахстан прошел великий и долгий путь к независимости, истоки которой в далеком прошлом. История донесла до нас имена славных сынов казахского народа, чьи заслуги и богатое духовное наследие не тронули всепоглощающий поток времени, говорили карагандинцы Амантай Жандос, Мубарак Асылбек и другие. Нельзя забывать о той роли, которую сыграли мудрые правители Великой степи – Жанибек и Керей, Тауке, Абылай. Важно было и то, кто с ними был рядом, с кем они советовались. Дальновидность, мудрость, справедливость отличали акынов, жырау, сал и серэ. В истории остались навсегда их имена: Кетбуга, Сыпыр, Асан кайгы, Доспамбет, Умбетей, Жиенбет, Бухар-жырау. Они воспевали родные степи, призывали к сплочению, излагали просьбы народа и давали наставления...

«Национальная идея «Мәңгілік Ел», провозглашенная в современном Казахстане, – есть достойное продолжение деяний наших великих предков», – говорили ребята.

Оnline-конференция велась на казахском и русском языках. По утверждению выступающих, феномен мудреца, сказителя, философа, провидца заключался в его прозорливости, остроте мышления, емких и убедительных аргументах. Его слова затрагивали глубинные струны людских душ, помогали в эпоху тяжелых испытаний. Бухар-жырау провозгласил единство и сплоченность не на один год, а навсегда, уверены студенты.

По ту и другую сторону интерактивного экрана звучали толғау. В завершение online-встречи в Уральске, в областной библиотеке для детей и юношества им. Х. Есенжанова провели «либ-моб»: прощаясь с новыми друзьями, молодые читатели держали в руках плакаты с афоризмами Бухар-жырау.



