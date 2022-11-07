Понимаю недовольство безработных - Токаев о простаивании производств в Мангистауской области

На с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в срочном порядке принять действенные меры по восстановлению крупных производств в регионе, передает Kazparvda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства отметил, что область внесла большой вклад в укрепление Независимости Казахстана. Это регион, где добывается 25% всей нефти страны.

"Однако наряду с нефтегазовым сектором в области имеются большие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики. На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов. Я об этом постоянно говорю на совещаниях с Правительством, в своих поездках по регионам. Все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что это одна из ключевых задач Правительства и акимов.

"В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств. Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств. При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов", – заявил Токаев.