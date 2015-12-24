​Понравиться Обезьяне

Обезьяна – животное добродушное, веселое, а еще подвижное и порывистое. Поэтому новогодний образ должен излучать ощущение задора, позитива и счастья. А наряд должен быть легким и удобным, в котором вам захочется порхать и веселиться. Оригинальность образа, яркость цвета, блеск тканей и аксессуа­ров – вот на что обратит внимание Обезьяна. Ее восторг вызовут экстравагантные вечерние и коктейльные платья. И сразят наповал оголенные плечи, глубокое декольте, длинный разрез. Очень хорошо, если в наряде будут присутствовать нестандартные линии кроя, асимметрия, оригинальная драпировка, яркий декор и другие детали, которые привлекут внимание восточного символа. Приветствуются и любые элементы африканского стиля. Например, 2016 год уместно встречать в туниках-платках, одежде с леопардовым или этническим принтом, кожаных сарафанах и других экзотических вещах.

Ключевой цвет – красный со всеми огненными оттенками. Сюда относятся оранжевый, гранатовый, пурпурный, алый, бордо, красно-коричневый. Очень уместны будут золотой, желтый, перламутровый, коралловый и рыжий цвета. Ткани следует предпочесть натуральные: бархат, шелк, атлас, органзу или кожу. Обезьяна – любительница экспериментов, поэтому смело комбинируйте ткани и оттенки. Аксессуары выберите броские, с необычным дизайном. Например, брошки в виде символического животного, легкий шарф или накидки из шифона. Блеснуть украшениями тоже лучше из натуральных камней и металлов. Больше всего Обезьяна любит рубины, сапфиры и золото. Подойдет и яркая крупная бижутерия. В африканский стиль гармонично впишутся украшения из дерева.

Что касается прически, то экстравагантность приветствуется и здесь. А если вы не успели зайти в салон красоты или так и не придумали что-нибудь эдакое, то соберите волосы в изящный хвост или сделайте локоны. Шик придаст шляпка с вуалью. Макияж должен быть под стать наряду и прическе, актуальным дополнением станут золотые и серебряные блестки. Из обуви отлично подойдут классические фасоны, а еще босоножки и ботильоны.

О сдержанности в образе следует забыть и мужчинам. Костюм золотистого цвета, яркие рубашка и галс­тук, сочетание джинсов и пестрой футболки, смокинг, бабочка, наряд стиляги – все это Обезьяне очень понравится.

И помните главное: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому вне зависимости от «правильных» цветов и фасонов встречайте его с праздничным настроением, в кругу близких людей. И с твердой надеждой на то, что Год Обезьяны обязательно принесет вам удачу, счастье и радость…