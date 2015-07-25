Свежий выпуск Понять и помочь Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Поэтому так важно, чтобы рядом с подростком был чуткий и отзывчивый взрослый человек. В Уральске комиссия по делам несовершеннолетних значительно активизировала свою работу. По словам возглавляющего ее заместителя акима города Марса Сатыбалдиева, в нынешнем году состоялось семь заседаний, на которых рассмотрено более 20 вопросов. Решать их оперативно позволяет сотрудничество со всеми, как принято говорить, заинтересованными ведомствами – управлениями образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, правоохранительными структурами и общественными организациями. Приоритетные направления тоже определяются совместно. А общие усилия всегда дают лучший результат. Что подтвердил летний отдых детей, когда в орбиту оздоровления, причем в сочетании полезного с приятным, удалось вовлечь большее количество юных уральцев. Как показывает практика, мелочей в охране прав детей не бывает. Последствия безнадзорности, когда дети предоставлены сами себе и попадают под влияние «улицы», предсказать не сложно.

Работа комиссии ведется по многим направлениям. Профилактика детской преступности, помощь многодетным и мало­обеспеченным семьям, предупреждение травматизма, контроль за здоровым питанием в школах и лагерях, благотворительные акции – это далеко не полный перечень. Но на первом месте, конечно же, предупреждение попыток суицида. Но и с этой в прямом смысле жизненно важной проблемой можно справиться только при комплексном подходе. Универсальных рецептов быть не может. И все-таки, как показала практика, хороший результат обеспечивает совмещение досуга с психологической помощью. Именно так организована работа в центре социального развития подростков «Жас урпак». В нем оказываются консультации детям, родителям и педагогам. Это, считают в центре, тот самый «равнобедренный треу­гольник», в основание которого должны быть положены интересы детей, а влияние школы и семьи сбалансировано и равнозначно по степени влияния.

В центре есть все необходимое и для занятий, и для отдыха ребят. Но самое главное – руководит цент­ром человек, обладающий одно­временно навыками и педагога, и хорошего организатора. Светлана Адилова – прирожденный лидер. До того как ей доверили «Жас урпак» она работала в доме юношества для выпускников детских домов «Шанырак». Именно там ее начали называть «наша мама». Зовут так и сейчас. Она воспринимает это как проявление особого доверия.

– Прежде всего мы наладили контакты со школами, установили телефон доверия, – рассказывает Светлана Тлепбергеновна. – В подростковом возрасте, как ни в каком другом, необходима социально-психологическая поддержка. Побороть комплексы, избавиться от чувства страха, противостоять обидам – все это совсем непросто даже для взрослого человека. А для ребенка тем более. Сложно – не значит невозможно. Но только при условии, если самим детям в нашем центре будет интересно.

Здесь не делят детей на благополучных и трудных. Важно сделать так, чтобы влияние первых было сильнее. Задача тоже не из простых. Но есть огромное количество примеров, когда увлечения, занятия любимым делом меняют ребят. Неприятности и невзгоды отодвигаются на второй план. Они становятся менее ершистыми, начинают лучше учиться, не убегают из дома. Психологам центра больше доверяют, чем школьным. Наверное, потому, что там учителя, одноклассники, вдруг узнают, засмеют. А на следующий день опять нужно идти в школу. В центре таких страхов быть не может. Только за прошедшее полугодие по телефону доверия помощи попросили более 50 подростков. Они делятся своими проблемами, касающимися взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, рассказывают о переживаниях. Невозможно подсчитать, скольких ребят такие контакты уберегли от необдуманных и непоправимых поступков. Главное, что телефон стал отдушиной, соломинкой, за которую можно удержаться в действительности, которая бывает достаточно суровой.

Немаловажно, что в «Жас урпаке» учат навыкам личной безопасности. Причем начиная с самого простого – куда нужно звонить в случае пожара или несчастья, травмы, запаха газа. Как принять правильное решение в критической ситуации, избежать конфликта, противостоять хулиганам и обидчикам, помочь себе и окружающим. Но ведь не всегда можно изменить обстоятельства. В любом возрасте распад семьи для детей – это крушение привычного окружающего мира. И тогда наверняка и безотказно действует лекарство, которое здесь называют участием и поддержкой. Намного легче переносятся собственные невзгоды, если рядом оказывается кто-то, о ком необходимо заботиться. Центр активно участвует в возрождении волонтерского движения. Помощь оказывается пожилым одиноким людям, инвалидам. И не только по хозяйству. Зачастую общение не менее важно, чем «подай-принеси».

– Не зря говорят «делать людям хорошее, хорошеть самому», – продолжает Светлана Адилова. – Проводим акции по борьбе с курением и наркотиками, убеждаем в необходимости заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. И конечно, отвечаем на все непростые «почему», в том числе касающиеся правильной шкалы морально-нравственных ценностей.

Дворовых клубов в Уральске становится все больше. Работающие в них педагоги знают, что прежние, привычные формы работы с детьми сегодня нужно наполнять новым содержанием. Так, как это делают в «Жас урпаке».

Особое внимание уделяется ребятам из детских домов. И не только государственными, но и общественными организациями. «Адресом передового опыта» Марс Сатыбалдиев считает союз женщин Приуралья «Умiт». По словам председателя союза Алии Раимкуловой, в течение нескольких лет женщины-предприниматели помогают детским домам. Для малышей приобретаются развивающие игры, программы, помогающие улучшать память, думать, анализировать. Проводятся тренинги для подростков по развитию навыков, которые им обязательно пригодятся во взрослой жизни. Работают школы повара, парикмахерского дела, курсы кройки и шиться. Несколько выпускников детских домов уже устроились на работу, выбрав именно эти профессии. Есть и подопечные союза, которые решили открыть свое собственное дело. Им спонсоры проекта помогли приобрести необходимое оборудование. В августе начнет действовать еще один поток курсов для повзрослевших выпускников детских домов.

– К сожалению, не всегда удается справляться с трудными ситуациями путем убеждения, – говорит Марс Сатыбалдиев. – Бывает, что лишаем нерадивых родителей их прав, отправляем ребят в детские дома, чтобы оградить их от пьяниц и тех, кто ведет антиобщественный образ жизни.

Члены комиссии участвуют в родительских собраниях. Приходится объяснять взрослым, что за всеми заботами нужно находить время на общение с детьми. Семье необходимы общие занятия и общий язык. Ведь именно трудный возраст и сложные обстоятельства образуют тот гордиев узел, с которым в одиночку, без помощи взрослых подросток справиться не в состоянии.



