Понять и простить

Темиртауский ТЮЗ давно популяризирует современную драматургию, причем театр ориентируется не только на молодежь, но и уделяет внимание взрослой аудитории. Именно ей предназначена новинка сезона – лирическая комедия «Шикарная свадьба», поставленная по произведению английского писателя Робина Хоудона. Ее на темиртауской сцене поставил российский режиссер Александр Чупин.

Действие разворачивается в гостиничном номере с огромной кроватью, в которой главный герой Билл просыпается рядом с прекрасной незнакомкой. Вчера у него был мальчишник, где жених изрядно перебрал с алкоголем, а сегодня – свадьба. Об этом событии Билл помнит, а вот что за девушка с ним рядом – забыл. С минуты на минуту должна прийти его невеста Рэйчел. На протяжении всего спектакля жених вместе со своим шафером Томом и горничной пытается придумать правдоподобную историю, чтобы выпутаться из щекотливой ситуации.

Роли Билла и его невесты Рэйчел в спектакле играют опытные темиртауские актеры Олег Керимов и Ирина Мальчихина. Образ шафера Тома воплотили молодые артисты Никита Колесов и Айдар Мукашев, а его девушки Джуди – Анастасия Агафонова. Художником-постановщиком спектакля «Шикарная свадьба» стала Анна Трушкова. Над музыкальным оформлением работали Иван Колосов и Надежда Гермес.

– Я впервые работал над спектаклем комедийного характера, – признается режиссер-постановщик Александр Чупин. – «Шикарную свадьбу» выбирали все вместе. Нужно было, как говорится, убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, чтобы постановка была для семейного просмотра. Во-вторых, чтобы в репертуаре театра появилась комедия – легкая, лирическая, с любовной линией.

И это неслучайно: премьера «Шикарной свадьбы» планировалась и состоялась перед Днем святого Валентина. Для режиссера было важно не просто повеселить публику, а «поговорить» об искренних чувствах. Александр Чупин несколько сократил текст, подкорректировал финал. «Шикарная свадьба» имеет возрастное ограничение «16+», потому что спектакль не прост для восприятия, заставляет зрителей задавать себе непростые вопросы: «Как распознать любовь?», «Зачем хранить верность?», «Смогу ли я простить измену?»

– Каждый увидит в спектакле свой смысл, – считает Александр Чупин. – Думаю, зритель должен понять: измена и обман – это плохо. Вранье порой заворачивается в такой клубок, который потом сложно распутать. И если вовремя не остановиться, то не найти правды. И любви. А любовь – это самое ценное, что есть в нашей жизни.