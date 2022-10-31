Понятно без перевода

Диптих казахстанской художницы вошел в коллекцию картин, представленных в офисе посольства Бельгии в Астане.

Рейхан Айтуарова победила в творческом конкурсе, посвященном 30-летию установления дип­ломатических отношений между Казахстаном и Бельгией. Диптих, где изображены танцую­щие бельгийская и казахская девушки, символизирует прочную дружбу между нашими странами, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии Анри Вантигем, награж­дая победительницу.

Рейхан Айтуарова о конкурсе узнала в Союзе художников РК и сразу решила участвовать, ведь это отличный повод изучить культуру, традиции другой страны. Замысел и сюжет картины оформились ­как-то сразу, работалось легко.

– Когда писала картину, старалась больше узнать о бельгийских музыке, костюме, танце, чтобы лучше совместить два образа. Я считаю себя переводчиком, который не нуждается в языках, потому что язык искусства понятен всем, мы воспринимаем его глазами и ушами, а прежде всего – душой, – говорит художница.

Отметим, что участие в конкурсе для нее стало особо символичным – в этом году Рейхан отмечала свое 30-летие.

Она считает, что для каждого творческого человека важна само­идентификация.

– Именно национальная само­идентификация, которая исходит из подсознательных архетипов, позволяет осознавать свою принадлежность к тому или иному народу. Важно помнить о собственных корнях, традициях, потому что это один из способов множества людей почувствовать себя единым народом, продолжила Рейхан Айтуарова. – Я нарисовала прекрасных девушек, которые, танцуя, движутся навстречу друг другу. Понимание прекрасного, восхищение женской красотой объединяет людей. Уверена, что через культуру взаимодействие стран и народов становится более душевным и прочным.