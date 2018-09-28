​Пообещали держать на контроле

В частности, палата ратифицировала Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с гражданами одного государства – члена Евразийского экономичес­кого сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства – члена ЕАЭС.

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, данное сог­лашение направлено на защиту трудовых прав граждан Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

– Соглашение призвано закрепить порядок расследования нес­частных случаев с гражданами, не только осуществляющими трудовую деятельность в период соответствующей служебной командировки, но и трудоустроенными самостоятельно, а также на основании организованного набора рабочей силы, – отметила министр.

Также согласно повестке сенаторы ратифицировали Сог­лашение между Правительством Респуб­лики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области граж­данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как отметил глава МВД РК ­Калмуханбет Касымов, соглашение было подписано министрами иностранных дел двух стран 1 ноября 2017 года в Астане.

– Принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация данного сог­лашения будет способствовать организации совместных скоординированных действий, – пояснил Калмуханбет Касымов.

Возвращен в Мажилис проект Закона «О стандартизации» с сопутствующими поправками, целью которого является совершенствование законодательства в сфере стандартизации в рамках реформирования соответствую­щей национальной системы. Документ направлен на разграничение системы технического регулирования как обязательной сферы исполнения техрегламентов, и национальной системы стандартизации как сферы выбора стандартов.

Предусматривается принятие национальных стандартов на основе консенсуса интересов государства, потребителя и бизнеса посредством публичного обсуж­дения, а также обеспечение доступности документов по стандартизации для пользователей и иных заинтересованных лиц.

Заслушали сенаторы и ответы на депутатский запрос членов Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Он касался тревожной статистики на дорогах страны: только в 2017 году в результате дорожно-транспорт­ных происшествий пострадали свыше 24 тыс. человек, около 2 тыс. граждан погибли.

С докладом выступил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Представители уполномоченных органов дали ответы на острые вопросы сенаторов относительно соблюдения правил дорожного движения, обеспечения безопасности на дорогах, оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, состоянии дорог, проведения технического осмотра, неправомерных действий сотрудников, работы со злостными правонарушителями и взысканием штрафов.

– Данный вопрос будет на пос­тоянном контроле Сената, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.