Пообещавшего переплыть Иртыш подростка ищут в Павлодарской области

Один из четверых школьников, отправившихся купаться без взрослых близ села Павлодарское, пообещал друзьям переплыть Иртыш и пропал, передает pavlodarnews.kz.
Школьники купались на местном "диком пляже", один из них – 14-летний Руслан пропал. Как сообщил агентству аким села Павлодарское Аждар Жусупов, поиски подростка пока безрезультатны.
"Ребята купались в несанкционированном для этого месте. По их словам, Руслан хотел перебраться на ту сторону реки через русло старого Иртыша, ушел под воду и не доплыл до берега. Поиски сегодня завершились, завтра мальчика продолжат искать", – рассказал Аждар Жусупов
Как отметил аким села, с пропавшим подростком чуть не произошла трагедия на воде два года назад, тогда его ценой своей жизни спас местный житель.
