​Поохотились на полмиллиона

Всего было зафиксировано 67 нарушений правил охоты и рыбалки. Тут вам и незаконная охота, и ловля рыбы сетями, и оружие без необходимых чехлов.

– В период проведения осенней охоты сотрудниками местной полицейской службы области были созданы 44 мобильные группы, в которые, кроме стражей порядка, вошли государственные инспекторы и егеря, – говорит начальник отделения природоохранной полиции МПС ДВД Костанайской области Талгат Ахметов. – В отношении нарушителей применены штрафные санкции на сумму 476 тысяч тенге. Из незаконного оборота изъято 7 единиц гладкоствольного оружия и 600 метров сетей.

В качестве примера полицейские приводят случай на озере Тенгиз, где сельчанин застрелил дикую утку, хотя разрешения на это у него не было. В итоге птичка обошлась мужчине в 11,3 тыс. тенге. Такой штраф выписали полицейские. Аналогичную сумму отдаст в бюджет житель Мендыкаринского района за незаконную ловлю рыбы. Причем все нарушения были выявлены всего за неделю работы совместной работы полицейских и егерей.