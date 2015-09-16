Поохотились в... табуне

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Как сообщила пресс-служба ДВД области, было установлено, что трое жителей региона, 1974, 1986 и 1993 годов рождения, приехали на вольные выпасы, где из охотничьей двустволки отстрелили жеребца (его стоимость около 250 тыс. тенге), принадлежащего местному жителю. Затем, разделав тушу животного, погрузили ее на заднее сиденье «жигулей» и направились в село Акку, однако по пути следования были задержаны сотрудниками полиции.
Подозреваемые дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ОВД Лебяжинского района. По факту кражи ведется досудебное расследование.

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