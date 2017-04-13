​Попадают дети в «сети»

Развитие Интернета происходит очень быстрыми темпами. Еще каких-то 10 лет назад он считался скорее развлечением, а теперь превратился в такую же необходимость, как, к примеру, горячая вода или наличие средства передвижения. Новые условия жизни задают и новые правила безопасности. Особенно этот пункт касается самой уязвимой части населения – детей.

Обсуждение темы присутствия несовершеннолетних в Сети иногда превращается в обсуждение двух крайностей. Первая. Интернет и компьютерные технологии полны знаний и возможностей, нельзя ограничивать ребенка в их использовании. Вторая. Всемирная сеть полна запретной информации, разрушает психику, провоцирует отставание в развитии, ребенок не должен быть допущен к химере. Отчасти это напоминает распространенное крылатое выражение для описания двух взаимоисключающих возможностей – казнить нельзя помиловать. Где поставить точку, каждая семья решает для себя.

Однако любые крайности не должны быть руководством к действию. Лучше вывести золотую середину: Сеть открывает ребенку массу возможностей для развития, обучения, общения и развлечения, но он должен уметь правильно пользоваться этим мощным инструментом, чтобы не столкнуться с неприятными ситуациями, а взрослые должны обеспечить ему защиту и поддержку.

Аналитики «Лаборатории Касперского» – международной компании, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама и хакеров, обнародовали на днях свежие статистические данные по вопросу безопасности детей в Интернете. Согласно их исследованиям, активность современных маленьких пользователей Сети настораживает мам и пап: 57% родителей в Казахстане опасаются появления у их ребенка интернет-зависимости. Столько же взрослых боятся, что он увидит в Сети не подходящую по возрасту информацию. При этом многие не уделяют достаточно внимания вопросам детской интернет-безопасности, а 18% родителей в Казахстане вообще ничего не знают о действиях своих детей во Всемирной паутине.

Подобная беспечность может дорого обойтись взрослым, поскольку в Сети детей подстерегает множество опасностей. Они случайно или намеренно попадают на страницы с контентом 18+. Речь идет не только о порнографических выкладках. Исследуя интересы юных интернет-пользователей в Казахстане, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что 77% их интернет-активности приходится на средства общения, львиную долю среди которых занимают социальные сети. При этом соцсетью номер один в Казахстане была и остается «ВКонтакте» (65% всех посещений).

На «Одноклассники» приходится только 25% посещений, а на Facebook – 6%. Так вот, одной из самых актуальных и быстро развивающихся угроз для детей стали некоторые группы «ВКонтакте», которые содержат информацию о наркотиках, алкоголе, жестокос­ти, анорексии, суициде, оружии. Сюда же относятся и «вписки» – популярные сейчас группы о домашних вечеринках, на которых любой желающий может попробовать все, что угодно.

– Среди ключевых проблем я бы выделила общение детей в соцсетях с незнакомцами. Неизвестно, кто находится на другой стороне монитора и представляется сверстником ребенка, – полагает эксперт по детской интернет-безопасности «Лаборатории Касперского» Дарья Лосева. – Мы проводили экспе­римент и спрашивали у многих детей, как они поступят, если к ним подойдет незнакомый дядя и попытается заговорить. Все как один отвечали: «Убегу». Но такой похвальной прак­тики нет в соцсетях! Дети совершенно спокойно сидят и «френдятся» с незнакомыми людьми. Постепенно онлайн-общение может перерасти в личное, и тогда ребенок уже не будет убегать, у него исчезнет страх.

Многие угрозы в соцсетях обозначаются нынче громкими и пугающими словами. Например, секстинг – это отправка сообщений эротического содержания, овершеринг – размещение излишней информации о себе, которой могут воспользоваться злоумышленники. А груминг сегодня – это не только стрижка собак, но и установление эмоционального контакта с ребенком в Сети для его сексуальной эксплуатации.

– Овершеринг встречается сплошь и рядом, – комментирует Дарья Лосева. – 55% опрошенных детей пуб­ликуют в социальных сетях свой адрес или номер школы, указывают места, где бывают. Многие ребята могут выложить в Сеть снимок счастливой семьи и оставить восторженную запись: «Мы улетаем в отпуск на две недели!» Что будет за это время с оставленной без присмотра квартирой, остается только догадываться. Нужно обязательно объяснять ребенку: нельзя размещать в своих аккаунтах подробные данные, откровенные селфи, комп­рометирующие снимки других людей. Все, что один раз попало в Интернет, останется там навсегда. И еще одно опасное явление – это кибербуллинг, травля ребенка в Сети. Всем знаком фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте, где девочка подвергалась активному преследованию. Так травля онлайн еще хуже. В жизни ребенок, по крайней мере, может укрыться от агрессии дома, это его крепость и зона комфорта. Или уехать куда-нибудь с родителями. Онлайн у него просто нет спасения ни днем, ни ночью, ни в выходные, ни в праздники.

Как узнать, что у ребенка что-то случилось в соцсетях? Родители могут заметить резкие перемены настроения без видимых причин, изменение стиля использования цифрового устройства и соцсетей (например, ребенок стал просыпаться ночью, чтобы выйти в Интернет). К тревожным признакам относятся также резкое увеличение или уменьшение числа «друзей», появление «друзей» с большой разницей в возрасте, оскорбительные изображения и сообщения на странице ребенка и удаление страницы.

В качестве методов защиты предлагаются специальные компьютерные программы, так называе­мые технологии родительского контроля. Они позволяют взрослым следить за тем, на какие страницы заходит ребенок, отслеживать количество его виртуальных френдов и многое другое. Также эксперты настоятельно рекомендуют родителям создавать отдельные учетные записи на каждом носителе для всех членов семьи, включая самых маленьких детей.