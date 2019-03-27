​Попали в десятку

В их числе лица, совершившие кражи, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и торговлей людьми.

К примеру, в областном центре сотрудниками полиции задержан 36-летний мужчина, разыскиваемый МВД России по Республике Коми, за сбыт, пересылку наркотических средств.

Также в рамках межгосударственной спецоперации на территории города Екатеринбурга Свердловской области РФ задержан подозреваемый в совершении преступления против личности. Установлено, что мужчина находился в розыске на протяжении года. Еще одного беглеца, числившегося в розыске с июня прошлого года за сбыт наркотиков, акмолинские оперативники задержали в Тобольске Тюменской облас­ти РФ. Сейчас он находится под стражей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержания прошли в Кокшетау, Степногорске, Ерейментауском, Шортандинском, Егиндыкольском и Сандыктаус­ком районах. Кроме этого, за сутки установлено местонахождение двух без вести пропавших акмолинцев.