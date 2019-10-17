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Попались на взятке
Елена Левкович
Так, департаментом Агентства по противодействию коррупции ВКО начато досудебное расследование в отношении директора РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и других работников музея по подозрению в совершении коррупционного преступления. Они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств – 10 млн тенге – путем фиктивного заключения договоров госзакупок из одного источника без фактического оказания услуг. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.