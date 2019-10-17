Попались на взятке

Так, департаментом Агентства по противодействию коррупции ВКО начато досудебное расследование в отношении директора РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и других работников музея по подозрению в совершении коррупционного преступления. Они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств – 10 млн тенге – путем фиктивного заключения договоров госзакупок из одного источника без фактического оказания услуг. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозревае­мых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

Нечистым на руку оказался и начальник Шалкарской дистанции пути АО «НК «КТЖ» Актюбинского отделения, в его отношении Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование по подозрению в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге, некий гражданин попросил пристроить на работу своего сына. Досудебное расследование продолжается, подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Актобе.

Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Жанааркинского района – председателя земельной комиссии. Он подозревался в получении взятки в 200 тыс. тенге за принятие положительного решения о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка, не подлежащего использованию частными лицами. Коррупционер признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге.

Идет расследование и в отношении руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», получившего через своего сына, не знавшего о преступных намерениях родителя, взятку в сумме 1 млн 200 тыс. тенге от директора Карагандинского филиала ТОО «Хлебстрой» за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ в рамках реализации государственной программы «Развитие регионов-2020». Досудебное расследование продолжается.

Не удержался от порочного дея­ния и директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района. Начато досудебное расследование по подозрению в совершении им коррупционного преступления – получении взятки в 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Нагреть руки в особо крупных размерах не постеснялся руководитель управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области. Уже окончено досудебное расследование как в его отношении, так и директора ТОО «Жилищно-экс­плуатационное управление ВКО». Они подозревались в хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ на сумму свыше 70 млн тенге, выделенных на разработку проектно-сметной документации по объектам. 9 октября текущего года приговором суда № 2 Усть-Каменогорска указанные граж­дане осуждены к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и к 4 годам 7 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе соответственно.

Но что самое прискорбное – в начале октября текущего года Антикоррупционной службой совместно с УСБ ДП Алматинской области выявлены факты совершения полицейскими, в том числе из руководящего звена, коррупционных преступлений. Так, в Алматы начато досудебное расследование в отношении сразу нескольких сотрудников, которые путем обмана и злоупотребления доверием граж­данина присвоили 1 250 000 тенге под предлогом переквалификации деяний подозреваемого на менее тяжкую категорию.

А в Алматинской области по подозрению в совершении аналогичного преступления изобличен следователь управления полиции Карасайского района. Принцип действий оказался тот же: ушлый страж порядка обогатился на целых 2,5 млн тенге, взамен пообещав гражданину помочь избежать меры пресечения, связанной с ограничением свободы по уголовному делу, при том что само дело находилось в производстве другого следователя.

В Акмолинской области уже сос­тоялся приговор Атбасарского районного суда, которым следователь ОП района старший лейтенант полиции признан виновным в получении взятки в 150 000 тенге за прекращение уголовного дела. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 4 500 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и специального звания.

Испортили себе репутацию и лица из руководящего состава РГУ «Воинская часть 5517 Нацио­нальной гвардии РК» МВД РК. Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя командира части по тылу РГУ «Воинская часть 5517 Национальной гвардии РК» МВД РК и начальника отдела вещевой службы указанного РГУ по факту получения взятки в сумме 300 тыс. тенге от директора частной компании за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство.

В начале октября приговором военного суда Актюбинского гарнизона первый признан виновным в получении взятки и осужден к лишению свободы сроком на 7 лет 2 месяца, второй осужденный приговорен к наказанию в виде штрафа в 6 млн тенге. Оба пожизненно лишены воинских званий и права занимать должности на государственной службе.