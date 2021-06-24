Попался – будешь платить!

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Сергей Быков, директор ГУ ГНПП «Бурабай»

Боровое – любимое место отдыха казахстанцев. Гео­графически этот уголок носит название Кокшетауская возвышенность, а местные путеводители именуют его «Казахстанская Швейцария»...

Озера Боровской группы издавна славятся благоприятными условиями для развития туризма, спорта, любительского и спортивного рыболовства. Государственный национальный природный парк «Бурабай» придает большое значение развитию любительского рыболовства, которое не только решает проблему полноценного и здорового отдыха населения, но и вносит определенный вклад в мелиорацию ихтиофауны и аэрацию водоемов.

На территории Национального природного парка «Бурабай» расположено 10 озер – Большое Чебачье, Малое Чебачье, Боровое, Щучье, Жукей, Катарколь, Климовское водо­хранилище, Теккеколь, Светлое и Лебяжье. Уникальность и неповторимость территории бассейнов Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ) придает низкогорный тип рельефа, массив, сложенный мелко- и среднезернистыми биотит-роговообманковыми гранитами.

Природные объекты Боровского горно-лесного массива, где расположена ЩБКЗ, имеют особую научную, культурную, экологическую и рекреационную ценность. На территории зоны расположены санатории, дома отдыха, оздоровительные центры. С каждым годом увеличивается число отдыхающих и туристов.

Экологическое и санитарно-гигиеническое состояние Щучинско-Боровской курорт­ной зоны в настоящее время остается очень сложным и требует безотлагательного решения существующих проблем, в числе которых загрязнение воздуха, воды и почвы. Но, пожалуй, самым главным вопросом является несоблюдение правил поведения на отдыхе населением и отдыхающими, особенно в летнее время.

Несознательные казах­станцы нередко оставляют за собой мусор на водоемах и в лесах, ездят по велосипедным дорожкам на квадроциклах, не соблюдают правила пожарной безопасности в пожаро­опасный сезон, портят камни и скалы надписями, оставляют завязанные ленточки на деревьях. В большинстве люди остаются безнаказанными, но ведь природу нужно беречь и приумножать для следующего поколения.

Быть может, пора уже начинать наказывать за мусор, как это делают, например, в Сингапуре? Попался – будешь платить штраф и убирать улицы в прямом эфире местного телевидения. Многие сетуют, что у нас мало урн, но если подумать, то разве должны быть урны в лесу? Надо сначала себя приучить к порядку, а уж потом требовать урны, охрану и прочее.

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