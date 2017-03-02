​Попался на фальшивках

Сколько на счету предприимчивого горожанина обманутых североказахстанцев, предстоит установить следствию. Главное – он задержан, и большую роль в этом сыграла сознательность жителя села Покровка.

По данным пресс-службы ДВД СКО, прес­тупления, связанные с продажей фальшивых талонов, были зарегистрированы на территории области еще в прошлом году. И уже тогда участковые инспекторы полиции начали проводить разъяснительную работу с населением. В итоге в минувшую субботу житель села Покровка, узнав о приезде подозрительного мужчины, предлагавшего сельчанам купить бензин или дизтопливо по низкой цене, тут же сообщил об этом полицейским. Оперативно отреагировав на поступившую информацию, те задержали лжепредпринимателя уже в Мамлютке.

Кстати, следствием установлено, что это не первый «визит» злоумышленника в райцентр. В начале года на его уловку попались трое местных жителей. Они купили по 5 фальшивых талонов на 100 литров ГСМ. Однако узнав, что стали жертвой мошенника, никто в полицию так и не обратился. По факту мошенничества начато досудебное расследование.