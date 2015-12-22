​Попался на краже орденов

Как выяснилось в ходе расследования, за последние три месяца вор совершил более 20 краж. При этом не хватал все, что попадалось под руку, а брал только вещи, которые имели большую ценность. Под прицел домушника попадали квартиры, расположенные на первых этажах, – с пластиковыми окнами без решеток.

У задержанного изъяты вещественные доказательства. Он уже дал признательные показания и сейчас находится в ИВС УВД Кокшетау. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188, ч. 1, УК РК (кража).