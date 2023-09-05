В Уральске задержан подозреваемый в махинациях с залоговыми авто

Происшествия
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В Уральске полиция задержала Николая Карпова, который сам себя назвал «королем трамадола». Вот только его очередное задержание не имеет никакого отношения к реализации аптечных препаратов, запрещеных на безрецептный отпуск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Как отметили в областном департаменте полиции, в конце июля в адрес ДП ЗКО поступило заявление микрокредитной организации о совершении мошенничества. Данная МКО выдавала займы под залог автомобиля с правом вождения. То есть залогодатель после заключения договора и получения займа мог ездить на своем авто. В заявлении было указано, что три автомобиля, под которые уже был выдан займ, оказались проданными. На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба превысила 15 миллионов тенге.

– По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) по факту хищении залоговых автомашин. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. B рамках досудебного расследования к хищению трех залоговых автомашин установлена причастность гражданина «К» и других лиц, которые вначале оформляли кредит в МКО под залог автомашин, после чего незамедлительно продавали их за пределами страны. Второго сентября текущего года гражданин «К» был признан подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК и водворен в изолятор временного содержания. В рамках трехзвенной модели деяние подозреваемого квалифицировано по указанной статье и утверждено областной прокуратурой. 3 сентября текущего года в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца, – сказал начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.

По словам полицейского, Карпов фигурирует в расследовании как один из организаторов преступной группы. Пока установлены пять ее участников. Еще четверо находятся под подпиской о невыезде, в ближайшее время по ним будет принято решение по мере пресечения. Органом досудебного расследования проверяется их причастность к хищению других залоговых автомашин по аналогичной схеме. Следствию предстоит выяснить, каким образом мошенники обходили ограничения, наложенные залогом, по каким документам машины сбывались.

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