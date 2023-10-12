Одним моим старым друзьям дача досталась по наследству и поначалу очень даже их тяготила. Ведь вместе с ней появился ворох новых забот, связанных с обязательными поездками за город, уходом за грядками и поливом. Но не бросать же обустроенные сотки!

Ставшие обладателями загородного участка с домиком

друзья скрепя сердце по выходным стали отправляться на «фазенду», чтобы пройти очередной, как они выражались, «сеанс трудотерапии».

Впрочем, прошло несколько лет, и отношение к даче у этих людей резко изменилось: теперь они с большим удовольствием копаются на грядках, а зимой ждут не дождутся тепла, чтобы вновь вернуться к кругу неспешных и привычных дачных забот. В общем, полюбили они свои парники да лунки, как и то, что в них выращено немалыми трудами. И любовь эта, похоже, без срока давности. Как и у многих других людей, спешащих по выходным к своим «островкам», где они наживают мозоли, зато отдыхают душой...

Как дачники провели нынешнее лето? Под занавес огородного сезона автор этих строк навестил потребительский кооператив собственников садово-дачных участков с ласковым названием «Яблочко». Надо сказать, объект

находится неблизко. Чтобы доб­раться до него, пришлось отправиться на автомобиле из Астаны по павлодарской трассе в сторону поселка Коянды.

Миновав его, через несколько километров нужно свернуть вправо. И проехав через шлагбаум, как здесь шутят, «попасть в «Яблочко». Кстати, на одной из улиц дачного поселка можно увидеть муляжи двух огромных яблок.

Председателем кооператива здесь вот уже 18 лет работает Алия Найменкулова. Как выб­рали ее в 2005 году, так она и служит сообществу садоводов и огородников. До этого на протяжении ряда лет трудилась на государственной службе и оттуда вышла на заслуженный отдых. Но отдыхать не пришлось, на новом поприще работы оказалось столько, хоть отбавляй.

– В темное время суток на улицах нашего дачного массива загораются фонари, – не без гордости рассказывает женщина. – Такого освещения нет и в иных поселках. Появилось оно в 2009 году. На проведение линии электропередачи собирали всем миром. Но провести ее, даже имея на руках средства, оказалось очень непросто. Коротко говоря, это была очень тяжелая работа, которую пришлось осилить. И я со своими помощниками смогла, люди получили долгожданный свет.

Другой серьезный проект, по словам председателя, коснулся подачи в дачный массив «Яблочко» поливной воды. Кооператив обзавелся собственной насосной станцией, протянул ветку водовода, по которой живительная влага из пруда насосами закачивается в разводящую систему, идущую по дачным участкам. В итоге поселку садоводов удалось стать автономным в плане водоснабжения. Кроме того, на его улицах появились 14 видео­камер и еще автоматический шлагбаум.

Все это делается во благо владельцев дачных участков, которых насчитывается 280. Правда, по-настоящему свои сотки «обжили» и занимаются на них огородничеством и выращиванием фруктов примерно 140 садоводов-энтузиастов. Среди них есть представители разных профессий – экономисты, юристы, педагоги, медики…

По словам председателя кооператива, одна из образцовых дачных семей – супруги Башковы – Виктор Васильевич и На­дежда Константиновна. Заглянув к ним, узнал, к примеру, что глава семьи отработал на железной дороге ни много ни мало 44 года. Занимался ремонтом подвижного состава. Его вторая половина также в прошлом железнодорожница, отвечала за сигнализационную связь.

Семья одной из первых еще в 1993 году вбила колышек на своем участке и стала его обживать-осваивать. С тех пор дача стала частью их жизни. Выйдя на пенсию, Башковы стали с середины апреля до октября постоянно жить на даче. В общем, уйдя от городской суеты, погрузились в работу на земле, получая от этого подлинное удовольствие.

По их словам, тишина, умиротворенность и чистый воздух дорогого стоят. Результаты трудов налицо: вся небольшая территория дачного участка – это пест­реющий цветами, благоухаю­щий ароматами оазис зелени. Вот флоксы, розы, георгины, астры, пионы... Далее – кусты смородины, малины, грядки с капустой ранних и поздних сортов, помидорами, картофелем, морковью. Еще есть тыква и вьющиеся заросли винограда. Из фруктовых больше всего яблонь разных сортов.

По словам Надежды Константиновны, корпение над грядками, уход за ягодой, фруктовыми деревьями воздаются сторицей. Урожая хватает и для себя, и для взрослых детей, у которых свои семьи, и для внуков. В общем, хорошо, что есть дача, место для релакса, и расставаться с ней не стоит.

Кстати, по информации пресс-службы акимата города Астаны, нынче к пяти столичным райо­нам относятся 62 садоводчес­ких товарищества, а это свыше 9 504 дачных участков. В том чис­ле в районах «Есиль-8» (729 дач), «Алматы-15» (948), «Сарыарка-4» (956), «Байконыр-12» (2 784), «Нура-23» (2 544). По сути, речь идет о серьезном продовольственном ресурсе мегаполиса.

Дачники сами обеспечивают себя овощами, картофелем, фруктами, а излишки продают на рынке. Поэтому создание исполнительной властью условий для дальнейшего развития садоводческих кооперативов, содействие решению их насущных проблем можно только приветствовать.