На 523-м километре автодороги Актобе — Атырау — Астрахань патрульные полицейские, находясь на службе, заметили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, съехавший с дороги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В машине находились граждане Республики Дагестан.

Полицейские остановили проезжавший в этом направлении грузовой автомобиль, содействовав доставке неисправного транспортного средства до города Атырау.

В подобных ситуациях своевременная помощь сотрудников полиции становится значительной поддержкой для людей, оказавшихся в затруднительном положении на дороге.