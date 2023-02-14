Поплатились за пирамиду

Уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest) расследовалось Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, вкладчикам финансовой пирамиды обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада. Деятельностью компании нанесен ущерб 1 345 граж­данам на сумму более 6 млрд тенге.

Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса в Алматы и 12 филиалов в регионах, а также исполнителей схем по обману граждан.

Приговором Бостандыкского район­ного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от 6 до 7 лет).

«Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными, воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации», – подчеркивается в сообщении ГП.